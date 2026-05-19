Busto Arsizio ospita la mostra “Materiali Indisciplinati” del Centro Artecultura Bustese

Dal 23 al 31 maggio, il Centro Artecultura Bustese (CAB) ospiterà “Materiali Indisciplinati”, una mostra collettiva che unisce la varietà dei linguaggi artistici contemporanei. L’evento rappresenta un’importante occasione di visibilità per gli artisti locali e di confronto culturale per il territorio.

Un’associazione con una lunga storia

Il CAB, fondato il 14 luglio 1977, si è da sempre dedicato alla promozione dell’arte a tutti i livelli. In oltre quarant’anni di attività, l’associazione ha organizzato mostre, estemporanee e corsi formativi in discipline come pittura, disegno, acquerello, vetrata Tiffany, ceramica, intarsio ligneo, libri d’artista, scrittura creativa, romanzo e racconto.

La mostra e i suoi protagonisti

La rassegna raccoglie circa venti artisti, offrendo un panorama ricco e variegato di espressioni artistiche. «Questa mostra rappresenta un momento fondamentale di confronto per la nostra comunità artistica – dichiara Maria Cristina Limido, presidente del CAB – un’occasione per mostrare come la pluralità delle voci possa convergere in un’unica, potente narrazione visiva».

L’evento si articolerà in due turni: il primo dal 9 al 17 maggio e il secondo dal 23 al 31 maggio, garantendo così più opportunità per visitatori e appassionati di scoprire le opere esposte.

Arte come incontro e formazione

Oltre alla mostra, il CAB continua a proporre corsi e laboratori, confermandosi un punto di riferimento formativo e culturale nel panorama artistico di Busto Arsizio e dei dintorni.

Presso

STUDIO ARTE CARLO FARIOLI

VIA S. PELLICO 15

21052 BUSTO ARSIZIO

Periodo: sabato 23 maggio – domenica 31 maggio

Orari: venerdi’ dalle 16 alle 19

Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 – dalle 16 alle 19

Inaugurazione

SABATO 23 MAGGIO H 17.00