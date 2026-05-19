Busto Arsizio ospita la mostra “Materiali Indisciplinati” del Centro Artecultura Bustese
La rassegna del Centro Artecultura Bustese propone un confronto tra linguaggi artistici contemporanei e offre visibilità agli artisti del territorio
Dal 23 al 31 maggio, il Centro Artecultura Bustese (CAB) ospiterà “Materiali Indisciplinati”, una mostra collettiva che unisce la varietà dei linguaggi artistici contemporanei. L’evento rappresenta un’importante occasione di visibilità per gli artisti locali e di confronto culturale per il territorio.
Un’associazione con una lunga storia
Il CAB, fondato il 14 luglio 1977, si è da sempre dedicato alla promozione dell’arte a tutti i livelli. In oltre quarant’anni di attività, l’associazione ha organizzato mostre, estemporanee e corsi formativi in discipline come pittura, disegno, acquerello, vetrata Tiffany, ceramica, intarsio ligneo, libri d’artista, scrittura creativa, romanzo e racconto.
La mostra e i suoi protagonisti
La rassegna raccoglie circa venti artisti, offrendo un panorama ricco e variegato di espressioni artistiche. «Questa mostra rappresenta un momento fondamentale di confronto per la nostra comunità artistica – dichiara Maria Cristina Limido, presidente del CAB – un’occasione per mostrare come la pluralità delle voci possa convergere in un’unica, potente narrazione visiva».
L’evento si articolerà in due turni: il primo dal 9 al 17 maggio e il secondo dal 23 al 31 maggio, garantendo così più opportunità per visitatori e appassionati di scoprire le opere esposte.
Arte come incontro e formazione
Oltre alla mostra, il CAB continua a proporre corsi e laboratori, confermandosi un punto di riferimento formativo e culturale nel panorama artistico di Busto Arsizio e dei dintorni.
Presso
STUDIO ARTE CARLO FARIOLI
VIA S. PELLICO 15
21052 BUSTO ARSIZIO
Periodo: sabato 23 maggio – domenica 31 maggio
Orari: venerdi’ dalle 16 alle 19
Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 – dalle 16 alle 19
Inaugurazione
SABATO 23 MAGGIO H 17.00
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.