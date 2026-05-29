Busto Arsizio premia i suoi studenti per la sfida “La Costituzione tra i banchi”

Busto Arsizio si prepara a celebrare l’ottantesimo anniversario della Repubblica mettendo al centro i giovani e i valori fondamentali dello Stato. Mercoledì 3 giugno, a partire dalle 10.30, la sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà la cerimonia di premiazione della seconda edizione de «La Costituzione tra i banchi». L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche educative, ha coinvolto numerosi istituti scolastici cittadini in un percorso di riflessione civica focalizzato quest’anno sui temi dell’accoglienza e del ripudio della guerra.

Una gara civica tra i banchi di scuola

Il progetto ha visto gli studenti confrontarsi con gli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale, scelti dagli organizzatori per la loro stretta attualità nel contesto internazionale contemporaneo. Gli alunni sono stati chiamati a realizzare lavori individuali o di gruppo, trasformando i principi del diritto in elaborati creativi. Alla “gara” hanno partecipato diverse realtà del territorio: dall’Istituto comprensivo Tommaseo (plesso Prandina) al Crespi (plesso Schweitzer), passando per la International Academy, l’Enaip Lombardia e gli istituti Galilei, Bertacchi e De Amicis.

Riflessioni su pace e guerra

Prima della consegna dei premi, la mattinata offrirà un importante momento di approfondimento intitolato «Pace e guerra – La rotta tracciata dalla Costituzione». Il dibattito vedrà gli interventi del generale Mauro Arnò, del giornalista Vincenzo Ciaraffa e del dottor Francesco Gaeta. L’obiettivo è fornire ai ragazzi chiavi di lettura consapevoli per interpretare il ruolo dell’Italia nel mondo, seguendo il solco tracciato dai padri costituenti nel secondo dopoguerra.

Premi e simboli della Repubblica

Il riconoscimento per l’impegno degli studenti non sarà solo simbolico. I vincitori riceveranno infatti premi in denaro o gadget per il tempo libero, messi a disposizione da generose famiglie private, dal Comando NRDC-ITA e dalla Brigata di Supporto di Solbiate Olona. Inoltre, l’assessore Chiara Colombo consegnerà a ogni studente un dono dal forte valore storico: una copia della Costituzione originale, quella firmata il 27 dicembre 1947 dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola.

La sinergia tra istituzioni e territorio

L’evento è il risultato di una collaborazione che vede l’Amministrazione comunale lavorare fianco a fianco con la Galleria Boragno e diversi sponsor privati e istituzionali. «La Costituzione tra i banchi» si conferma così un appuntamento fondamentale per la crescita dei futuri cittadini, capace di unire l’istituzione scolastica alle realtà militari e culturali della zona per trasmettere il valore della democrazia attraverso la conoscenza delle sue regole fondamentali.