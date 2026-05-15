Busto si trasforma in una biblioteca a cielo aperto: al via BA Book 2026

Tutto pronto per l’edizione 2026 di BA Book, il festival che trasforma Busto Arsizio nella capitale dell’editoria. Organizzato dall’Amministrazione comunale insieme all’Associazione “Busto che legge ETS” e al Tavolo Letteratura, il festival prenderà il via domenica 17 maggio, coinvolgendo dodici diverse location cittadine in un fitto calendario di incontri, spettacoli e riflessioni.

Domenica 17 maggio: l’inaugurazione tra teatro e design

L’apertura del festival sarà affidata allo spettacolo di teatro itinerante “VIVE” (tratto dal romanzo di Alessandra Sarchi), che animerà piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 10.00. In diverse postazioni sceniche, alcune attrici daranno voce a celebri personaggi femminili della letteratura, proponendo però finali alternativi e inaspettati.

Il pomeriggio proseguirà in Sala Monaco (Biblioteca Comunale) con Fulvia Sisti (ore 16.00) e il suo focus sulle pioniere del giornalismo italiano, seguito dal viaggio musicale di Elliot Kingsley (ore 18.00). La serata si chiuderà in grande stile al Museo del Tessile (ore 20.30) con una lezione magistrale di Riccardo Falcinelli, uno dei più importanti grafici e teorici del design contemporaneo.

Lunedì 18 maggio: l’ironia di Lanzoni e l’economia della cultura

Il secondo giorno di festival vedrà protagonista l’umorismo come strumento di leadership. Alle ore 17.00, in Sala Monaco, Germano Lanzoni (il celebre “Milanese Imbruttito”) e Fania Alemanno presenteranno Ricordati di ridere, un manuale che spiega come la risata possa migliorare il benessere organizzativo nelle aziende.

In serata, il festival toccherà luoghi simbolici della città: la Casa Circondariale, per la presentazione de Il processo degli animali contro l’uomo con Paola Tonussi (ore 18.30), e la sede dell’Ordine dei Commercialisti (ore 21.00), dove Franco Broccardi e Paola Dubini smonteranno il luogo comune secondo cui “con la cultura non si mangia”, raccontando il legame vitale tra mercato e creatività.

Martedì 19 maggio: ritorno all’umano e libri d’artista

La terza giornata (martedì 19) si aprirà con un momento di riflessione filosofica: Andrea Pezzi presenterà in Biblioteca (ore 18.30) La nostra Odissea, un invito a ritrovare un nuovo “umanesimo perenne” nell’era della tecnologia. Contemporaneamente, presso lo spazio DesignPuntoZero di via Nannetti, il festival celebrerà l’arte visiva con i Libri d’Artista di Mimmo Totaro, nell’ambito della rassegna M(a)y Fiber.

Informazioni utili

Molti degli eventi, tra cui la lezione di Falcinelli e l’incontro con Broccardi, richiedono la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite. Per ogni informazione è possibile contattare la Biblioteca Comunale al numero 0331 390381 o consultare il sito del Comune di Busto Arsizio.