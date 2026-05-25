Caccia al tesoro contro il “mostro” della piazza: l’ultimo appuntamento con le domeniche dello YAK

Evento gratuito per bambini e famiglie domenica 31 maggio dalle 15:30 alle 17:30 a Spazio YAK. Un pomeriggio di giochi e laboratori nel quartiere a cura di Karakorum e Associazione Voce

Il percorso di animazione culturale e comunitaria nel quartiere Bustecche giunge al suo capitolo finale. È in programma domenica 31 maggio, dalle ore 15:30 alle 17:30, l’ultimo appuntamento con “Le Domeniche dello YAK”, la rassegna di eventi completamente gratuiti ideata per far vivere il teatro e la piazza attraverso laboratori condivisi e momenti performativi a misura di famiglia.

La storia: la pianta senza memoria e la minaccia del mostro

Tutto il cammino di questa rassegna ha avuto come filo conduttore una trama fantasiosa e綠: la comparsa a Spazio YAK di una pianta un po’ speciale, atterrata nella piazza e completamente priva di memoria. Nel corso delle passate domeniche, i bambini e i residenti hanno immaginato insieme la sua storia, le hanno fatto compagnia piantando nuovi germogli di cui prendersi cura giorno dopo giorno, e hanno unito le forze per sistemare la piazza circostante in modo da curare le sue fragilità e regalarle una casa più bella.

In questo ultimo appuntamento, però, la serenità della pianta e delle sue amiche verdi è messa a dura prova. Una nuova minaccia incombe sulla piazza e su “Tempesta”: l’ombra di un misterioso mostro che turba la pulizia e la tranquillità del luogo.

Una caccia al tesoro per salvare la bellezza del quartiere

Per sconfiggere questo “nemico delle piante e della bellezza”, l’evento si trasformerà in una grande caccia al tesoro collettiva. I piccoli partecipanti e i loro genitori dovranno collaborare per cercare gli indizi decisivi, risolvere gli enigmi e liberare definitivamente l’area urbana dalla presenza del mostro.

L’iniziativa, che unisce il gioco all’educazione ambientale e al senso di cittadinanza attiva, è curata in sinergia da Karakorum e dall’Associazione Voce.

Informazioni e prenotazioni

L’appuntamento si terrà a Spazio YAK, in Piazza Fulvio de Salvo 6, a Varese (quartiere Bustecche). L’ingresso all’attività è completamente gratuito, ma gli organizzatori consigliano vivamente la prenotazione anticipata compilando l’apposito modulo d’iscrizione disponibile sul sito ufficiale della struttura per poter gestire al meglio le squadre della caccia al tesoro.