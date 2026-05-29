Cacciatori delle Alpi, Candiani: “Un progetto nato dal contrasto ai boschi dello spaccio, oggi è realtà”

La posa simbolica della prima pietra alla Cascina Malpensa, dove sorgerà la sede stabile dei Carabinieri Cacciatori, che assumeranno il nome di “Cacciatori delle Alpi”, ha tra le persone che più si sono spese per il risultato il deputato della Lega Stefano Candiani, che del progetto si è fatto promotore in Parlamento fin dalle prime interlocuzioni con il governo.

Candiani non ha partecipato alla cerimonia di stamattina perché impegnato in contemporanea alla celebrazione della Festa della Regione Lombardia, dove tra l’altro è stata attribuita una menzione speciale della Rosa Camuna a suo padre per i settant’anni di attività della ditta Candiani. Ma ha affidato a una nota il racconto della genesi del progetto.

«Ricordo molto bene il giorno in cui ne parlai per la prima volta col ministro Giorgetti e poi col ministro Crosetto», ha spiegato il deputato. Il punto di partenza erano stati gli episodi criminali legati allo spaccio nei boschi, fenomeno divenuto via via più strutturato e diffuso nei territori impervi della provincia, capace – sono parole di Candiani – di generare «un clima di sfiducia nei nostri paesi».

La prima risposta delle istituzioni era stata l’impiego dei Cacciatori in distaccamento dalle sedi del Sud – Calabria, Sardegna, Puglia e Sicilia – con operazioni mirate nelle zone più difficili da presidiare. Da lì, racconta Candiani, è maturata l’idea di un passo ulteriore: la costituzione di un raggruppamento permanente a Malpensa, dedicato al contrasto del crimine e dello spaccio nelle aree boschive del Nord Italia.

«Ne parlai ancora al ministro Giorgetti, che condivise l’idea col ministro della Difesa e con il comandante generale dell’Arma Teo Luzi», prosegue il deputato. Da quel confronto è partita una sequenza di atti parlamentari che ha portato all’inserimento delle risorse necessarie nel bilancio dello Stato e dell’opera nella programmazione dell’Arma.

«Una risposta corale, che dimostra come quando si crede in un progetto, anche ambizioso, se si insiste con tenacia si arriva alla meta», conclude Candiani.