Cade a bordo di un’imbarcazione a Sesto Calende: 68enne in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi nel pomeriggio di oggi a Sesto Calende, dove un uomo di 68 anni è rimasto ferito a bordo di un natante all’interno di un cantiere nautico in via Sant’Anna.

L’allarme è scattato intorno alle 16.20. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, l’uomo avrebbe riportato un infortunio in seguito a una caduta a bordo dell’imbarcazione.

Soccorsi sul posto con vigili del fuoco e Guardia Costiera

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, i carabinieri e la Guardia Costiera del Lago Maggiore. Gli operatori hanno immobilizzato il ferito su una barella e lo hanno successivamente sbarcato sul pontile di ormeggio in collaborazione con il personale sanitario.

L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale in codice giallo. Per l’intervento è stata attivata anche un’ambulanza base della SOS dei Laghi.