Cade a bordo di un’imbarcazione a Sesto Calende: 68enne in ospedale
L’incidente è avvenuto nel pomeriggio all’interno di un cantiere nautico di via Sant’Anna a Sesto Calende
Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi nel pomeriggio di oggi a Sesto Calende, dove un uomo di 68 anni è rimasto ferito a bordo di un natante all’interno di un cantiere nautico in via Sant’Anna.
L’allarme è scattato intorno alle 16.20. Secondo quanto comunicato dai soccorritori, l’uomo avrebbe riportato un infortunio in seguito a una caduta a bordo dell’imbarcazione.
Soccorsi sul posto con vigili del fuoco e Guardia Costiera
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, i carabinieri e la Guardia Costiera del Lago Maggiore. Gli operatori hanno immobilizzato il ferito su una barella e lo hanno successivamente sbarcato sul pontile di ormeggio in collaborazione con il personale sanitario.
L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ospedale in codice giallo. Per l’intervento è stata attivata anche un’ambulanza base della SOS dei Laghi.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.