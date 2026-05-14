Cairate celebra l’850° anniversario del passaggio di Federico Barbarossa con il “Sibrium Langobardorum”

Sabato 30 e domenica 31 maggio il Monastero ospiterà la settima edizione della rievocazione storica tra didattica, antichi mestieri e stand gastronomici

Il Monastero di Cairate si prepara a fare un salto indietro nel tempo di quasi nove secoli. Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, il borgo ospiterà la settima edizione di “Sibrium Langobardorum”, una rievocazione storica che quest’anno assume un significato particolare: la celebrazione dell’850° anniversario del passaggio dell’Imperatore Federico Barbarossa, avvenuto nel 1176 proprio a Cairate, poco prima della storica battaglia di Legnano.

Un viaggio tra Longobardi e Imperatori

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Insubria Antiqua con il patrocinio del Comune di Cairate e della Provincia di Varese, offrirà un programma ricchissimo che trasformerà l’area dei Rustici in un vero e proprio accampamento storico. Sabato mattina si inizierà con le attività didattiche dedicate alle scuole, per poi aprire al pubblico dalle 11:00 con esposizioni sulla storia longobarda, tra cui la riproduzione del manoscritto «Historia Langobardorum». Durante tutto il fine settimana, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni artigianali di filatura, tintura, tessitura e persino di medicina antica e conio della moneta.

Il mistero del Barbarossa a Cairate

Il momento centrale delle celebrazioni si terrà sabato 30 maggio alle ore 16:30 nella sala conferenze ai Rustici di via Molina. Gli esperti Laura De Marchi e Samuele Zaccaro condurranno l’incontro dal titolo “L’alba prima di Legnano. Barbarossa a Cairate: Leggende e Verità Svelate”. Sarà l’occasione per approfondire i fatti storici legati alla permanenza dell’Imperatore nel monastero cairatese, un evento che ha segnato profondamente la memoria locale e che viene ricordato come un preludio fondamentale agli scontri che cambiarono le sorti del Nord Italia.

Gastronomia e musica sotto le stelle

Non mancherà il lato conviviale della festa. Sabato sera, dalle 19:30, aprirà lo stand gastronomico curato da “Grigliare Duro” e dal Gruppo Alpini di Cairate, con un menù che spazia dal panino col pulled pork alle alette di pollo, fino a opzioni vegane. La serata sarà animata dalla musica pop-rock della cover band Musiklas. La festa proseguirà anche domenica 31 maggio, con l’apertura del campo storico fin dalle 10:00 e la possibilità di pranzare presso lo stand gastronomico a partire dalle 12:00, anche con servizio d’asporto.