“Cairoli in scena”: il liceo classico di Varese chiude l’anno con una serata di teatro, musica e poesia
La serata si svolgerà al Teatro Nuovo mercoledì 3 giugno. Verranno consegnati i riconoscimenti agli studenti meritevoli mentre ci saranno i saggi del coro e del gruppo teatrale
Una serata dedicata al talento, alla creatività e all’impegno degli studenti. Mercoledì 3 giugno il Cinema Teatro Nuovo di Varese ospiterà “Cairoli in scena”, appuntamento conclusivo dell’anno scolastico promosso dal liceo classico Cairoli nell’ambito del progetto “L’Agorà dei Cairoli – Dialoghi con la città“.
L’iniziativa prenderà il via alle 20 con l’introduzione alla serata e proseguirà con un ricco programma che vedrà protagonisti studenti, docenti e ospiti in un percorso tra teatro, musica e letteratura.
Alle 20.10 andrà in scena “Fragili creature”, spettacolo realizzato dal Laboratorio Teatrale del corso propedeutico e diretto da Valentina Maselli.
Dopo i saluti del dirigente scolastico Elisabetta Rossi e delle autorità presenti, saranno consegnati alcuni riconoscimenti dedicati agli studenti: la borsa di studio Rotary per il Ginnasio ESABAC, il premio “Carletto Zerba” per la poesia in lingua francese e il premio “Riccardo Prina”, promosso dall’associazione Amici di Riccardo Prina.
La musica sarà protagonista dalle 21.20 con l’esibizione del Coro del Liceo, diretto dai maestri Alessandro Cadario e Raffaele Cifani. A seguire, alle 21.45, il pubblico potrà assistere a “La visita della vecchia signora”, celebre opera teatrale di Friedrich Dürrenmatt proposta dagli studenti sotto la regia della professoressa Valentina Maselli.
Il gran finale, previsto dalle 22.30, sarà dedicato alla scrittura e alla poesia, con la partecipazione e il commento del poeta e scrittore Silvio Raffo. Durante la conclusione della serata verrà inoltre assegnato il premio del concorso di poesia “Rina e Giuseppe Marocchi”.
L’appuntamento è al Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille 39 a Varese. L’ingresso è libero a partire dalle 19.45. Un’occasione per la città di conoscere da vicino il lavoro svolto dagli studenti durante l’anno scolastico e celebrare insieme il valore della cultura come luogo di incontro, crescita e partecipazione.
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