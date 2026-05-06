Calcio d’inizio a metà giugno per la terza edizione del “Memorial Luca Olmi”
Torna il “Settebello a Morazzello”: al via le iscrizioni per il torneo di calcio a 7
Il sintetico di via Europa si prepara a riaccendersi per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva morazzonese. È tutto pronto per la 3° edizione del “Settebello a Morazzello”, il torneo di calcio a 7 che quest’anno assume un significato ancora più profondo con il Memorial dedicato a Luca Olmi.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’A.S.D. Morazzone, si svolgerà ufficialmente dal 15 giugno al 3 luglio. La grande novità di questa edizione riguarda la sede delle gare: tutte le sfide, dai gironi iniziali fino alla finalissima, verranno disputate interamente sul campo sintetico centrale del centro sportivo “Morazzello”, garantendo una cornice di alto livello per atleti e spettatori.
Un montepremi che scotta
Oltre al prestigio del trofeo, gli organizzatori hanno messo in palio premi decisamente interessanti per le prime tre formazioni classificate, puntando ad alzare il livello della competizione:
• 1° Classificata: 2.000 €
• 2° Classificata: 700 €
• 3° Classificata: 300 €
Iscrizioni e contatti
Le squadre interessate a partecipare hanno tempo fino all’8 giugno per regolarizzare l’iscrizione e assicurarsi un posto nel tabellone.
Per ricevere maggiori informazioni sull’organizzazione, il regolamento del torneo o per iscrivere la propria formazione, è possibile contattare i numeri:
• +39 340 1512269
• +39 331 9429809
L’appuntamento è dunque in Viale Europa 42 a Morazzone, per tre settimane di sport, agonismo e ricordo, nel segno del grande calcio dilettantistico varesotto.
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