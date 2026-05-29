Calcio, griglia e solidarietà: a Morosolo torna la festa del “Morosoccer”

Lo sport che unisce, la buona cucina che aggrega e, sopra ogni cosa, la solidarietà che si trasforma in progetti concreti. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, il centro sportivo e l’oratorio di Morosolo (Piazza Giovanni XXIII) torneranno a riempirsi di energia per l’edizione 2026 del “Morosoccer”, lo storico evento estivo organizzato dall’Asd Bidone.

Quella che era nata anni fa come un semplice torneo di calcio si è evoluta nel tempo in una vera e propria festa di paese capace di richiamare pubblico da tutta la provincia, mantenendo però intatta la sua vocazione benefica.

L’obiettivo del 2026: una casa per il Giocattolo Solidale

Il motore trainante della manifestazione resta il legame con il territorio. Anche quest’anno i fondi raccolti tramite la tradizionale lotteria benefica saranno devoluti al La Casa del Giocattolo Solidale, realtà varesina guidata da Ivan Papaleo.

«Dopo aver contribuito in passato all’acquisto di pulmini e al finanziamento di vacanze estive per diverse Onlus, quest’anno l’obiettivo è tangibile e vicinissimo: sostenere l’apertura della nuova sede dell’associazione», spiegano gli organizzatori.

I biglietti della lotteria saranno acquistabili durante la festa, mentre l’estrazione ufficiale avverrà domenica 14 giugno alle ore 14:30.

Il programma: tra playground, bocce francesi e “Il Cervellone”

Il calendario della tre giorni è fitto e spazia tra diverse discipline sportive e momenti di puro intrattenimento:

Calcio a 7: Il torneo centrale a 8 squadre scatterà venerdì sera alle 20:00 e si concluderà con la finalissima del sabato sera. La domenica mattina sarà invece interamente dedicata al torneo dei bambini.

Sabato sportivo: Il pomeriggio del 13 giugno vedrà protagonisti il basket tre contro tre (dalle 17:00 sul campetto in stile “playground americano”) e il torneo di pétanque, la variante francese delle bocce, aperta a tutte le età.

Fitness domenicale: Domenica mattina spazio al movimento con le lezioni aperte e gratuite di CrossFit (ore 10:00) e Pilates (ore 11:00).

Intrattenimento: Sabato sera, dalle 19:00, spazio al quiz multimediale “Il Cervellone” (sfida a squadre su maxi schermo, iscrizione a 15€), seguito dalle 21:00 dal karaoke show con il performer Ariele Frizzante. Venerdì sera, invece, spazio alla musica live pop-rock delle Delay e al dj set.

I “professionisti della griglia” e i piatti speciali

La cucina e il “Chiringuito” dei Bidone sono uno dei punti di forza riconosciuti della kermesse. Accanto ai classici da sagra (salamelle e patatine), i grigliatori dell’associazione proporranno un menù con cotture lente e tecniche specifiche:

Venerdì sera: Fritto misto e porchetta.

Sabato: Corso di Barbecue (dalle 14:00, su prenotazione) e, a cena, le celebri costine BBQ e il pulled pork.

Domenica: Chiusura con gli smash burger preparati al momento.

Logistica: attivato il servizio navetta gratuito

Per evitare il congestionamento delle vie centrali di Morosolo e del paese, gli organizzatori hanno predisposto un’importante novità logistica per la serata di sabato 13 giugno.

Dalle ore 19:00 fino a mezzanotte inoltrata, saranno attive due navette gratuite da 9 posti che faranno la spola continuamente tra il parcheggio della stazione ferroviaria di Casciago-Morosolo e l’oratorio, facilitando l’afflusso dei visitatori in totale sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale e i moduli di iscrizione per i tornei e il corso di cucina sono consultabili sul sito ufficiale (www.bidone-morosoccer.it) e sui canali social dell’Asd Bidone.