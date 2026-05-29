Calcio, griglia e solidarietà: a Morosolo torna la festa del “Morosoccer”
Dal 12 al 14 giugno tre giorni di tornei, musica live e specialità culinarie con l'Asd Bidone. Il ricavato della lotteria finanzierà la nuova sede della Casa del Giocattolo Solidale
Lo sport che unisce, la buona cucina che aggrega e, sopra ogni cosa, la solidarietà che si trasforma in progetti concreti. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, il centro sportivo e l’oratorio di Morosolo (Piazza Giovanni XXIII) torneranno a riempirsi di energia per l’edizione 2026 del “Morosoccer”, lo storico evento estivo organizzato dall’Asd Bidone.
Quella che era nata anni fa come un semplice torneo di calcio si è evoluta nel tempo in una vera e propria festa di paese capace di richiamare pubblico da tutta la provincia, mantenendo però intatta la sua vocazione benefica.
L’obiettivo del 2026: una casa per il Giocattolo Solidale
Il motore trainante della manifestazione resta il legame con il territorio. Anche quest’anno i fondi raccolti tramite la tradizionale lotteria benefica saranno devoluti al La Casa del Giocattolo Solidale, realtà varesina guidata da Ivan Papaleo.
«Dopo aver contribuito in passato all’acquisto di pulmini e al finanziamento di vacanze estive per diverse Onlus, quest’anno l’obiettivo è tangibile e vicinissimo: sostenere l’apertura della nuova sede dell’associazione», spiegano gli organizzatori.
I biglietti della lotteria saranno acquistabili durante la festa, mentre l’estrazione ufficiale avverrà domenica 14 giugno alle ore 14:30.
Il programma: tra playground, bocce francesi e “Il Cervellone”
Il calendario della tre giorni è fitto e spazia tra diverse discipline sportive e momenti di puro intrattenimento:
Calcio a 7: Il torneo centrale a 8 squadre scatterà venerdì sera alle 20:00 e si concluderà con la finalissima del sabato sera. La domenica mattina sarà invece interamente dedicata al torneo dei bambini.
Sabato sportivo: Il pomeriggio del 13 giugno vedrà protagonisti il basket tre contro tre (dalle 17:00 sul campetto in stile “playground americano”) e il torneo di pétanque, la variante francese delle bocce, aperta a tutte le età.
Fitness domenicale: Domenica mattina spazio al movimento con le lezioni aperte e gratuite di CrossFit (ore 10:00) e Pilates (ore 11:00).
Intrattenimento: Sabato sera, dalle 19:00, spazio al quiz multimediale “Il Cervellone” (sfida a squadre su maxi schermo, iscrizione a 15€), seguito dalle 21:00 dal karaoke show con il performer Ariele Frizzante. Venerdì sera, invece, spazio alla musica live pop-rock delle Delay e al dj set.
I “professionisti della griglia” e i piatti speciali
La cucina e il “Chiringuito” dei Bidone sono uno dei punti di forza riconosciuti della kermesse. Accanto ai classici da sagra (salamelle e patatine), i grigliatori dell’associazione proporranno un menù con cotture lente e tecniche specifiche:
Venerdì sera: Fritto misto e porchetta.
Sabato: Corso di Barbecue (dalle 14:00, su prenotazione) e, a cena, le celebri costine BBQ e il pulled pork.
Domenica: Chiusura con gli smash burger preparati al momento.
Logistica: attivato il servizio navetta gratuito
Per evitare il congestionamento delle vie centrali di Morosolo e del paese, gli organizzatori hanno predisposto un’importante novità logistica per la serata di sabato 13 giugno.
Dalle ore 19:00 fino a mezzanotte inoltrata, saranno attive due navette gratuite da 9 posti che faranno la spola continuamente tra il parcheggio della stazione ferroviaria di Casciago-Morosolo e l’oratorio, facilitando l’afflusso dei visitatori in totale sicurezza.
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale e i moduli di iscrizione per i tornei e il corso di cucina sono consultabili sul sito ufficiale (www.bidone-morosoccer.it) e sui canali social dell’Asd Bidone.
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