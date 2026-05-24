Caldo e grande partecipazione alla decima tappa del Piede d’Oro di Cocquio Trevisago
Successo per la decima prova del circuito Piede d’Oro a Cocquio Trevisago: oltre 400 partecipanti tra atleti, famiglie, scuole e ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia. Vittorie per Fernando Coltro e Sofia Barbetta in una giornata segnata dal grande caldo e da un forte spirito inclusivo
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