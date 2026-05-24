Varese News

Sport

Caldo e grande partecipazione alla decima tappa del Piede d’Oro di Cocquio Trevisago

Successo per la decima prova del circuito Piede d’Oro a Cocquio Trevisago: oltre 400 partecipanti tra atleti, famiglie, scuole e ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia. Vittorie per Fernando Coltro e Sofia Barbetta in una giornata segnata dal grande caldo e da un forte spirito inclusivo

podismo piede d'oro
La decima tappa del Piede d’Oro si è disputata a Cocquio Trevisago nella prima domenica dell’anno caratterizzata da un caldo intenso, con temperature vicine ai 25 gradi già dalle prime ore del mattino. Il ritrovo è stato allestito nel parco pubblico di via Marconi, nelle vicinanze della stazione ferroviaria TreNord, dove alberi e zone d’ombra hanno offerto un po’ di sollievo agli atleti prima e dopo la gara.

Il percorso, completamente urbano e ricco di saliscendi, prevedeva un anello di 4,1 chilometri da ripetere due volte per la prova lunga, con un tratto finale di circa 500 metri all’interno del parco fino al traguardo.

Nella gara competitiva omologata CSI si è imposto Fernando Coltro dei Runners Valbossa, che ha così replicato il successo ottenuto domenica scorsa a Besozzo e confermato anche la vittoria conquistata a Cocquio nel 2024. Alle sue spalle Alberto Rossi del G.P. Arsaghese, mentre il podio è stato completato da Salah Argoub dell’Atletica Gavirate. A seguire Riccardo Laudi dell’Aermacchi e Alessio Falcinella dell’Atletica Luino. Tra i migliori non tesserati per il Piede d’Oro si sono distinti Giuseppe Bollini, Matteo Malatrasi e Corrado Salemi.

Anche la gara femminile ha visto il dominio dei Runners Valbossa grazie alla vittoria della neomamma Sofia Barbetta. Sul podio con lei Elena Begnis del G.S. Miotti Arcisate e Paola Turriziani dei Runners Varese, davanti alla compagna di squadra Sabrina Gussoni e a Silvia Ceresa della Mezzanese. Nella prova non competitiva le migliori sono state Greta Forlani, Raffaella Leonardi e Serena Andrea Broggi.

Buona anche la partecipazione dei gruppi scolastici, nonostante la concomitanza con cresime e comunioni. Tra i ragazzi si sono imposti Lorenzo Prina dell’Arsaghese e la cocquiese Matilde Novali. Premi di partecipazione per tutti i bambini under 10 che hanno preso parte al minigiro di 600 metri.

L’evento si è confermato anche un’importante occasione di inclusione sociale grazie alla presenza degli ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia. Circa quaranta persone con disabilità fisiche e psichiche hanno partecipato alla camminata accompagnate da educatori e volontari, anche in carrozzina.

Una menzione speciale è stata dedicata ai giovani del CCRR, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, e al gruppo adolescenti Civicamente, che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione affiancando i volontari lungo il percorso e distribuendo fiori e medaglie all’arrivo. Circa 200 i fiori donati a tutte le donne partecipanti e in servizio, un omaggio realizzato dalla Sacra Famiglia attraverso il progetto di giardinaggio.

Una giornata di sport e partecipazione che ha coinvolto circa 400 persone, confermando ancora una volta il forte legame tra il Piede d’Oro e il territorio.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.