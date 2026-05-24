Caldo e grande partecipazione alla decima tappa del Piede d’Oro di Cocquio Trevisago

Il percorso, completamente urbano e ricco di saliscendi, prevedeva un anello di 4,1 chilometri da ripetere due volte per la prova lunga, con un tratto finale di circa 500 metri all’interno del parco fino al traguardo.

Nella gara competitiva omologata CSI si è imposto Fernando Coltro dei Runners Valbossa, che ha così replicato il successo ottenuto domenica scorsa a Besozzo e confermato anche la vittoria conquistata a Cocquio nel 2024. Alle sue spalle Alberto Rossi del G.P. Arsaghese, mentre il podio è stato completato da Salah Argoub dell’Atletica Gavirate. A seguire Riccardo Laudi dell’Aermacchi e Alessio Falcinella dell’Atletica Luino. Tra i migliori non tesserati per il Piede d’Oro si sono distinti Giuseppe Bollini, Matteo Malatrasi e Corrado Salemi.

Anche la gara femminile ha visto il dominio dei Runners Valbossa grazie alla vittoria della neomamma Sofia Barbetta. Sul podio con lei Elena Begnis del G.S. Miotti Arcisate e Paola Turriziani dei Runners Varese, davanti alla compagna di squadra Sabrina Gussoni e a Silvia Ceresa della Mezzanese. Nella prova non competitiva le migliori sono state Greta Forlani, Raffaella Leonardi e Serena Andrea Broggi.

Buona anche la partecipazione dei gruppi scolastici, nonostante la concomitanza con cresime e comunioni. Tra i ragazzi si sono imposti Lorenzo Prina dell’Arsaghese e la cocquiese Matilde Novali. Premi di partecipazione per tutti i bambini under 10 che hanno preso parte al minigiro di 600 metri.

L’evento si è confermato anche un’importante occasione di inclusione sociale grazie alla presenza degli ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia. Circa quaranta persone con disabilità fisiche e psichiche hanno partecipato alla camminata accompagnate da educatori e volontari, anche in carrozzina.

Una menzione speciale è stata dedicata ai giovani del CCRR, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, e al gruppo adolescenti Civicamente, che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione affiancando i volontari lungo il percorso e distribuendo fiori e medaglie all’arrivo. Circa 200 i fiori donati a tutte le donne partecipanti e in servizio, un omaggio realizzato dalla Sacra Famiglia attraverso il progetto di giardinaggio.

Una giornata di sport e partecipazione che ha coinvolto circa 400 persone, confermando ancora una volta il forte legame tra il Piede d’Oro e il territorio.