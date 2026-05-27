Caldo negli ospedali del Verbano, Astuti attacca: “A Cittiglio e Luino climatizzazione ancora insufficiente”

Dopo l’allarme calura nei reparti degli ospedali di Luino e di Cittiglio, il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti punta il dito contro i ritardi negli interventi negli ospedali di Cittiglio e Luino.

«A pochi giorni dall’inizio dell’estate e con temperature che già si aggirano sui 30 gradi, gli impianti di condizionamento non sono ancora adeguati – denuncia Astuti –. Da sei anni si promette un impianto di climatizzazione, ma ancora non c’è, così come manca anche all’ospedale di Luino. L’estate si profila davvero difficile per pazienti e operatori».

Il consigliere regionale ricorda di aver presentato negli anni diverse interrogazioni in Regione Lombardia per chiedere aggiornamenti sull’installazione degli impianti all’interno dei reparti del Causa Pia Luvini di Cittiglio.

“Misure tampone insufficienti”

Secondo Astuti, la Regione continua a intervenire senza una strategia strutturale: «Si continua a ricorrere a misure tampone dell’ultimo minuto, come i condizionatori portatili che sono del tutto insufficienti. Una situazione non più sostenibile, che mette seriamente a rischio la qualità dell’assistenza e la garanzia dei servizi essenziali».

Da qui la richiesta alla giunta lombarda di trovare «al più presto una soluzione concreta» per gli ospedali di Cittiglio e Luino.

La replica di ASST Sette Laghi

Sulla questione è intervenuta anche ASST Sette Laghi, spiegando che nei tre ospedali del Presidio del Verbano sono stati introdotti dispositivi per il raffrescamento delle aree dedicate ai pazienti e attivati gli impianti fissi dove presenti.

All’ospedale di Luino risultano climatizzati con impianto fisso il primo piano del padiglione centrale, dove si trova la degenza dell’area medica, oltre agli spazi del pronto soccorso, del CAL e degli ambulatori. Per completare il raffrescamento del padiglione del pronto soccorso è inoltre previsto l’arrivo di un ulteriore gruppo frigo.

Negli ospedali di Cittiglio e Angera, comunica l’azienda sanitaria, si è conclusa l’installazione degli impianti mobili di raffrescamento nei reparti e negli ambulatori.

Situazione diversa invece a Tradate, dove il padiglione monoblocco è già interamente climatizzato, mentre nelle altre aree sono in funzione impianti mobili.