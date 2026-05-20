Calzature Colombo chiude dopo 108 anni a Busto Arsizio: «Siete stati molto più che clienti»
Le porte di via Milano, intanto, riapriranno nei prossimi giorni per la liquidazione totale. L'ultimo atto di un esercizio che ha attraversato due guerre mondiali, il boom economico, le crisi degli anni Settanta e quelle più recenti
Centootto anni di vetrine accese in via Milano, e adesso il conto alla rovescia verso la chiusura definitiva. Calzature Colombo, una delle insegne storiche del centro di Busto Arsizio, abbassa la saracinesca. Ad annunciarlo è stato il titolare Roberto Colombo con un messaggio affidato a un cartello esposto in vetrina e rilanciato sui canali social del negozio, firmato anche dalle figlie Laura, Mariapia e Valentina.
«Dopo tanti anni di lavoro svolto con passione, è arrivato il momento di chiudere l’attività di famiglia iniziata ben 108 anni fa», si legge nel testo del commiato. Una decisione che Colombo definisce «difficile da prendere, ma con la consapevolezza di aver vissuto un percorso straordinario» insieme alla clientela. Il passaggio più sentito è quello rivolto a chi in tutti questi anni ha varcato la porta del negozio: «Siete stati molto più che clienti, siete stati parte della mia vita».
Un secolo abbondante sul corso principale
La storia di Calzature Colombo comincia nel 1918, in piena coda della Grande Guerra. Negli anni l’attività si era ampliata fino a occupare due punti vendita e otto vetrine, con un’offerta che andava ben oltre le scarpe: borse, abbigliamento, accessori e piccola pelletteria per donna, uomo e bambino, con un assortimento che contava oltre quaranta marchi, dal fashion al glamour fino al classico e alla calzatura con introduzione plantare.
Nel 2018, in occasione del centenario, la Regione Lombardia aveva conferito a Calzature Colombo il riconoscimento di “negozio storico”, un titolo che certifica il valore culturale, oltre che commerciale, di un’attività capace di attraversare quattro generazioni di clienti.
Le porte di via Milano, intanto, riapriranno nei prossimi giorni per la liquidazione totale. L’ultimo atto di un esercizio che ha attraversato due guerre mondiali, il boom economico, le crisi degli anni Settanta e quelle più recenti, e che si congeda con la formula scelta da Roberto Colombo per salutare i bustocchi: «Con infinita riconoscenza».
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