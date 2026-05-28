CAM Gallarate, Ragazze da record: titolo regionale e primo posto nel ranking nazionale

Bilancio straordinario per la Compagnia Arcieri Monica di Gallarate ai recenti campionati regionali di tiro con l’arco – specialità olimpico – disputati a Cologno Monzese: la CAM ha ottenuto una serie di medaglie e soprattutto ha guadagnato i vertici nazionale con la formazione giovanile femminile.

Galleria fotografica Gli atleti CAM ai campionati regionali di arco olimpico 4 di 15

Partiamo proprio da questo risultato: il team formato da Viola Ferretti, Paola Diani e Chiara Somenzi ha vinto il titolo regionale di categoria Ragazze (72 frecce a 40 metri) ma soprattutto ha ottenuto il primo posto del ranking nazionale di categoria e ritoccato di ben 33 punti il precedente record societario. Ferretti ha eguagliato il proprio primato (682 punti) laureandosi campionessa regionale, Diani ha superato il proprio limite e con 604 punti si è classificata quarta a livello individuale nella prima fase, subito davanti a Somenzi (5a) che a sua volta sfiorato il proprio personale chiudendo con 592 punti. Negli scontri diretti assoluti Diani ha battuto Somenzi ai quarti di finale per poi essere superata da Ferretti. Quest’ultima ha vinto l’oro, Diani il bronzo.

Sempre in ambito giovanile la CAM ha ottenuto un settimo posto negli Allievi (72 frecce, 60 metri) con Tommaso Rubin che ha concluso con 573 punti, un risultato che lo ha proiettato negli scontri diretti successivi conclusi ai quarti di finale sfiorando addirittura la semifinale.

Nelle categorie di età superiori il club gallaratese ha proseguito nella sua serie di successi. Edoardo Sportiello Sghirinzetti si è laureato Campione Regionale Lombardo tra i senior maschili con 639 punti trascinando al secondo posto la squadra della CAM formata anche da Alessandro Volpato (10°) e Francesco Pecora (18°). Sportiello Sghirinzetti ha ottenuto anche tre bronzi nelle gare a scontro diretto: individuale maschile, mixed team con Gaia Rota (4a nell’individuale femminile) e squadra maschile ancora con Volpato e Pecora.