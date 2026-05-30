Varese
Cambia la sede del concerto per l’anniversario degli Alpini di Varese
Il programma aggiornato delle celebrazioni per il novantacinquesimo anno dalla nascita del gruppo delle penne nere
il fine settimana di celebrazioni per il novantacinquesimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Varese si apre con una variazione nel programma dei concerti. I responsabili del gruppo hanno diffuso un aggiornamento logistico che riguarda la serata di sabato 6 giugno.
L’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Orobica, inizialmente prevista al Teatro Intred, è stata trasferita a Villa Napoleonica, all’interno del complesso delle Ville Ponti in piazza Litta 2 a Varese. L’orario di inizio resta confermato per le 20:30.
Nessuna variazione interessa invece la giornata di domenica 7 giugno, incentrata sui momenti istituzionali e commemorativi nel cuore della città. Il ritrovo è fissato per le 10 in piazza della Repubblica a Varese. Il protocollo della cerimonia ufficiale prevede il momento dell’alzabandiera, gli onori ai Caduti e i discorsi delle autorità presenti. Nel corso della mattinata si terranno anche la benedizione del nuovo gagliardetto del gruppo e quella del nuovo automezzo donato all’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. La manifestazione si chiuderà con il carosello musicale eseguito nuovamente dalla Fanfara.
“Onorare i morti aiutando i vivi”. I 95 anni del gruppo alpini di Varese