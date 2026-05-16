Cambiamenti nelle parrocchie: don Emilio Rimoldi lascia la Comunità Sant’Eusebio, arriva don Ambrogio Cortesi

Avvicendamento in vista per la Comunità pastorale “Sant’Eusebio”, che raccoglie i fedeli dei comuni di Barasso, Casciago, Luvinate e della frazione di Morosolo.

Il responsabile attuale, don Emilio Rimoldi, lascerà la guida della comunità alla fine dell’estate. A comunicarlo ufficialmente, in una lettera indirizzata direttamente ai fedeli, è stato il vicario episcopale di Varese, don Franco Gallivanone.

I nuovi incarichi a Milano e nel Varesotto

Dietro alla decisione c’è la richiesta dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che ha ridisegnato i ruoli di diversi sacerdoti sul territorio della diocesi.

I movimenti principali prevedono: Don Emilio Rimoldi si trasferirà nel capoluogo lombardo per diventare, dal prossimo settembre, il nuovo parroco della Parrocchia “Annunciazione” di Milano.

Al suo posto, alla guida della Comunità “Sant’Eusebio”, arriverà don Ambrogio Cortesi. Il sacerdote è l’attuale parroco di Castiglione Olona, nonché amministratore parrocchiale di Gornate Superiore e decano del Decanato di Tradate.

Il saluto del vicario episcopale

Nella sua nota, datata 16 maggio 2026 , il vicario monsignor Gallivanone ha espresso la gratitudine dei vertici diocesani per il lavoro svolto finora: «L’Arcivescovo mi invita a ringraziare don Emilio e don Ambrogio per il prezioso servizio svolto in questi anni e per la loro disponibilità a lasciare comunità in cui sono ben inseriti con relazioni molto preziose».

Il rappresentante della Zona pastorale di Varese ha inoltre rivolto un invito alle comunità parrocchiali coinvolte, chiedendo ai fedeli la stessa apertura e prontezza nel sostenere e accompagnare i due sacerdoti in questa delicata fase di transizione e nei loro nuovi ministeri.