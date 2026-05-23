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Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali di Laveno: arriva il Maresciallo William Vian

Succede al Maresciallo Capo Paola Bergadano, che lascia il reparto dopo quasi 5 anni di servizio per un nuovo incarico al Nucleo Carabinieri Cites di Somma Lombardo

Generico 18 May 2026

Avvicendamento al Nucleo Carabinieri Forestale di Laveno Mombello. Il Maresciallo William Vian ha assunto ufficialmente la guida del Reparto della specialità forestale dell’Arma, succedendo al Maresciallo Capo Paola Bergadano, che lascia il reparto dopo quasi 5 anni di servizio destinato ad un nuovo importante incarico presso il Nucleo Carabinieri Cites di Somma Lombardo, reparto specializzato nella tutela delle specie in via di estinzione.

Il nuovo Comandante, di origini venete, proviene dai ruoli interni dell’Arma dei Carabinieri ed ha assunto l’incarico lo scorso mese di aprile, dopo aver frequentato il 12° esimo corso triennale allievi Marescialli e il corso semestrale di specializzazione tenutosi presso la Scuola Forestale di Cittaducale (RI).

Il Comandante del Gruppo CC Forestale di Varese, il Tenente Colonnello Fabio Scordo, da cui dipende il Nucleo, nel rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo titolare del Nucleo, ha espresso vivo apprezzamento nei confronti del comandante uscente per l’eccellente lavoro svolto negli anni passati, sottolineando i significativi risultati operativi conseguiti nell’attività di contrasto alla gestione illecita di rifiuti, alle violazioni paesaggistiche ed alle violazioni in danno degli animali.

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Pubblicato il 23 Maggio 2026
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