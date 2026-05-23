Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali di Laveno: arriva il Maresciallo William Vian
Succede al Maresciallo Capo Paola Bergadano, che lascia il reparto dopo quasi 5 anni di servizio per un nuovo incarico al Nucleo Carabinieri Cites di Somma Lombardo
Avvicendamento al Nucleo Carabinieri Forestale di Laveno Mombello. Il Maresciallo William Vian ha assunto ufficialmente la guida del Reparto della specialità forestale dell’Arma, succedendo al Maresciallo Capo Paola Bergadano, che lascia il reparto dopo quasi 5 anni di servizio destinato ad un nuovo importante incarico presso il Nucleo Carabinieri Cites di Somma Lombardo, reparto specializzato nella tutela delle specie in via di estinzione.
Il nuovo Comandante, di origini venete, proviene dai ruoli interni dell’Arma dei Carabinieri ed ha assunto l’incarico lo scorso mese di aprile, dopo aver frequentato il 12° esimo corso triennale allievi Marescialli e il corso semestrale di specializzazione tenutosi presso la Scuola Forestale di Cittaducale (RI).
Il Comandante del Gruppo CC Forestale di Varese, il Tenente Colonnello Fabio Scordo, da cui dipende il Nucleo, nel rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo titolare del Nucleo, ha espresso vivo apprezzamento nei confronti del comandante uscente per l’eccellente lavoro svolto negli anni passati, sottolineando i significativi risultati operativi conseguiti nell’attività di contrasto alla gestione illecita di rifiuti, alle violazioni paesaggistiche ed alle violazioni in danno degli animali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.