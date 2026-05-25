Cambio nella parrocchia di Masnago: don Giampietro Corbetta va a Lecco. Al suo posto don Giambattista Rota
A settembre arriverà a guidare la Comunità pastorale “Maria Madre Immacolata” don Gian Battista Rota, oggi responsabile diocesano per l’insegnamento della religione cattolica
Cambio alla guida della Comunità pastorale “Maria Madre Immacolata” di Varese. Nelle messe celebrate nel fine settimana è stata comunicata ai fedeli la decisione dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini di affidare a don Giampietro Corbetta un nuovo incarico pastorale. Don Giampiero era arrivato alla parrocchia di Masnago, Avigno, Velate, Lissago, Calcinate del Pesce, Capolago, Cartabbia e Bobbiate nel 2019.
A partire dal prossimo settembre, don Giampietro lascerà infatti la parrocchia di Masnago e la Comunità pastorale varesina per diventare parroco e responsabile della Comunità pastorale “San Giovanni Battista” di Oggiono, Annone, Ello e Imberido in provincia di Lecco.
Contestualmente, l’arcivescovo ha nominato nuovo parroco della Comunità pastorale “Maria Madre Immacolata” don Gian Battista Rota, attualmente responsabile diocesano del Servizio per l’insegnamento della religione cattolica.
La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso una lettera del vicario episcopale di Varese don Franco Gallivanone, nella quale si sottolineano il ringraziamento per il servizio svolto da don Giampietro in questi anni e l’invito ai fedeli ad accompagnare con la preghiera questo passaggio.
Don Gian Battista Rota, nato nel 1973 e ordinato sacerdote nel 2001, ha svolto il proprio ministero a Inzago e Melegnano, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile diocesano della pastorale scolastica.
La comunità di Masnago ha accolto l’annuncio con affetto e gratitudine verso don Giampietro Corbetta, esprimendo al tempo stesso il benvenuto e l’augurio di buon cammino a don Gian Battista Rota in vista del suo ingresso a settembre.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.