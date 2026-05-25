Cambio nella parrocchia di Masnago: don Giampietro Corbetta va a Lecco. Al suo posto don Giambattista Rota

Cambio alla guida della Comunità pastorale “Maria Madre Immacolata” di Varese. Nelle messe celebrate nel fine settimana è stata comunicata ai fedeli la decisione dell’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini di affidare a don Giampietro Corbetta un nuovo incarico pastorale. Don Giampiero era arrivato alla parrocchia di Masnago, Avigno, Velate, Lissago, Calcinate del Pesce, Capolago, Cartabbia e Bobbiate nel 2019.

A partire dal prossimo settembre, don Giampietro lascerà infatti la parrocchia di Masnago e la Comunità pastorale varesina per diventare parroco e responsabile della Comunità pastorale “San Giovanni Battista” di Oggiono, Annone, Ello e Imberido in provincia di Lecco.

Contestualmente, l’arcivescovo ha nominato nuovo parroco della Comunità pastorale “Maria Madre Immacolata” don Gian Battista Rota, attualmente responsabile diocesano del Servizio per l’insegnamento della religione cattolica.

La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso una lettera del vicario episcopale di Varese don Franco Gallivanone, nella quale si sottolineano il ringraziamento per il servizio svolto da don Giampietro in questi anni e l’invito ai fedeli ad accompagnare con la preghiera questo passaggio.

Don Gian Battista Rota, nato nel 1973 e ordinato sacerdote nel 2001, ha svolto il proprio ministero a Inzago e Melegnano, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile diocesano della pastorale scolastica.

La comunità di Masnago ha accolto l’annuncio con affetto e gratitudine verso don Giampietro Corbetta, esprimendo al tempo stesso il benvenuto e l’augurio di buon cammino a don Gian Battista Rota in vista del suo ingresso a settembre.