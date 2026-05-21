Camera di Commercio di Varese lancia “Go Global”: nuovi mercati esteri per le imprese del territorio
Da mercoledì 3 giugno gli esperti nazionali guideranno gli imprenditori varesini attraverso simulazioni e lezioni pratiche incentrate su canali distributivi, intelligenza artificiale e incontri B2B
Un percorso formativo concreto per spingere le piccole e medie imprese del territorio oltre i confini nazionali, offrendo loro gli strumenti necessari per muoversi con sicurezza e strategia sui mercati internazionali. Prende il via “Go Global: costruire e sviluppare relazioni commerciali nei mercati esteri”, la nuova iniziativa gratuita promossa dalla Camera di Commercio di Varese in stretta collaborazione con Unioncamere Lombardia e Promos Italia – NIBI Business School. Il progetto si inserisce nel contesto più ampio del Programma SEI, nato proprio con l’obiettivo di supportare e incrementare l’internazionalizzazione delle aziende italiane.
L’iniziativa si rivolge in modo specifico alle piccole e medie imprese che hanno la propria sede legale o operativa nella provincia di Varese e che risultano regolarmente iscritte al Registro Imprese, guardando con particolare attenzione a chi si trova nella fase iniziale di apertura verso l’estero.
Sei moduli online per una formazione orientata all’azione
Il programma didattico è strutturato in sei incontri in modalità webinar, ciascuno della durata di tre ore, per un totale di diciotto ore complessive di formazione. L’approccio scelto dagli organizzatori punta fortemente sulla praticità, alternando alla teoria diverse esercitazioni e simulazioni operative per permettere agli imprenditori di applicare subito i concetti appresi. A guidare le lezioni saranno professionisti di rilievo nazionale, tra i quali figurano Raffaella Condina, specializzata in strategie distributive e innovazione digitale, e Fabio Papa, docente di economia ed esperto nei processi di rilancio economico e finanziario delle PMI.
Il calendario degli appuntamenti sulla piattaforma digitale NIBI Educational prevede sessioni mattutine dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Si comincerà mercoledì 3 giugno con l’analisi dell’approccio ai mercati esteri e i criteri di selezione dei paesi target, per poi proseguire il 10 giugno con i focus sulla strutturazione dell’offerta internazionale. Il terzo appuntamento, fissato per il 17 giugno, esplorerà l’uso delle banche dati e dell’intelligenza artificiale per l’individuazione di nuovi clienti commerciali.
Dalla preparazione delle fiere alla gestione delle trattative
La seconda parte del percorso formativo entrerà ancora più nel vivo della promozione aziendale. Il 22 giugno i docenti approfondiranno la gestione dei canali tradizionali e digitali, analizzando il ruolo delle fiere e dei marketplace internazionali, mentre l’incontro del 29 giugno sarà interamente dedicato alle tecniche di preparazione dei tavoli di incontro B2B.
L’intero ciclo si concluderà ufficialmente l’8 luglio con il sesto e ultimo modulo, incentrato sulla conduzione della trattativa commerciale vera e propria e sul consolidamento delle relazioni a lungo termine con i buyer e i partner stranieri. Per le realtà economiche del Varesotto si tratta di un’opportunità strategica per strutturare il proprio business globale in modo consapevole, riducendo i rischi legati all’improvvisazione.
Per partecipare è necessario registrarsi al portale del Progetto SEI compilando il questionario online ed iscriversi al percorso sulla piattaforma NIBI Educational.
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