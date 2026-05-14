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Camion della Croce Rossa perde il controllo in salita a Como e si ferma contro il guard rail sopra alcune case

Paura in via Oltrecolle: il mezzo pesante ha iniziato a scivolare verso valle. Nessun ferito, strada chiusa durante le operazioni di soccorso

Generico 11 May 2026

Attimi di forte apprensione nel pomeriggio di giovedì a Como, dove un camion della Croce Rossa Italiana – settore Protezione civile – ha rischiato di precipitare verso alcune abitazioni dopo aver perso aderenza durante una salita.

L’episodio è avvenuto attorno alle 14.30 in via Oltrecolle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Como.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe avuto un problema meccanico mentre affrontava il tratto in salita. L’autista, nel tentativo di riprendere il controllo del camion, ha cercato di scaricare il pianale, ma il veicolo ha iniziato a scivolare all’indietro in modo incontrollato verso valle.

La corsa si è arrestata fortunatamente contro il guard rail, con il camion rimasto in bilico sopra le case sottostanti. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo.

Non si registrano feriti.

L’intervento ha però avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona: la strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalla polizia locale.

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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