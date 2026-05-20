Camion fuori strada poco prima dell’uscita di Busto Arsizio-Gallarate, urtato un altro mezzo pesante

Un mezzo pesante è uscito di strada nel primo pomeriggio a di mercoledì 20 maggio lungo la superstrada 336, poco prima dell’uscita di Busto Arsizio-Gallarate, finendo la propria corsa tra le siepi che separano la carreggiata dall’area del distributore di carburante.

Alla guida un uomo, che per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo andando a impattare anche contro un altro autocarro che si trovava nelle vicinanze, come documentano le immagini scattate sul posto.

Vistosi i danni al frontale della motrice, con parafango anteriore divelto e parte del sottoscocca scoperta; sull’asfalto rami spezzati e detriti, segno della traiettoria che ha attraversato la vegetazione di separazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica, insieme ai mezzi per la rimozione dei camion coinvolti.

Al momento non si registrano pesanti ripercussioni sulla viabilità della superstrada, che resta percorribile.