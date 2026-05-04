“Camminan Mangiando”, a Cazzago Brabbia una passeggiata tra gusto, cultura e natura domenica 17 maggio

Una passeggiata di circa 5 chilometri tra le vie e la natura scandita da tappe gastronomiche e accompagnata da un ricco programma di eventi culturali e sociali. Tutto il programma

Una giornata all’aria aperta tra sapori locali, eventi culturali e scorci del territorio: domenica 17 maggio 2026, dalle 11:00 alle 17:30, torna a Cazzago Brabbia la seconda edizione di “Camminan Mangiando”, l’iniziativa che unisce una passeggiata a tappe nel paese a un percorso gastronomico e a un ricco calendario di attività aperte a tutti.

L’evento propone un itinerario di circa 5 chilometri, di livello facile, pensato per essere accessibile a tutti e scandito da soste dedicate al cibo, alla cultura e all’incontro.

Il percorso gastronomico a tappe

Il cuore della giornata è il pranzo itinerante, che si sviluppa lungo il paese con diverse fermate:

Partenza e ritiro gadget: presso Edicola Tabacchi Cartoleria Donata Maffioli

Aperitivo: Bar San Carlo

Prima portata: Melamangio

Seconda portata: Bon Bottega

Fine pasto: Oasi Bar Darsena 350

Merenda: Bar San Carlo

Ritiro dolce e pensiero finale: nuovamente presso Edicola Tabacchi Cartoleria Donata Maffioli

Il percorso si snoda tra le vie del paese e la natura circostante, con tratti a piedi di circa 20-30 minuti tra una tappa e l’altra.

Biglietti e modalità di partecipazione

Il pranzo a tappe è su prenotazione e prevede:

30 euro per gli adulti

15 euro per i bambini (fino a 10 anni)

(con porzioni ridotte e bevande analcoliche)

La quota include: gadget di partecipazione, aperitivo, prima portata, seconda portata, fine pasto, merenda, dolce finale.

I biglietti sono acquistabili: tramite il link disponibile sulla pagina Facebook dedicata oppure inquadrando il QR code presente nelle locandine

Prenotazioni entro il 12 maggio 2026 – posti limitati.

Attività ed eventi in programma (ingresso libero)

Accanto al percorso gastronomico, la giornata è arricchita da numerose iniziative culturali e ricreative aperte a tutti:

Mattina e primo pomeriggio

11:00 – 13:00

Laboratorio segnalibri

a cura del gruppo volontari della Biblioteca L. Stadera (Parco delle Rimembranze)

11:00 – 16:30

Mostra fotografica “Il lago perduto” foto di M. Chiodetti (Ghiacciaie)

11:00 – 16:30

Esposizione giovani artisti (Lago di Piazza)

11:00 – 17:30

Mercatino solidale (Largo Matteotti) con: Controllo del Vicinato, La Casa del Giocattolo Solidale, Mignù Razza Randagia ODV, Mammeincircolo APS – Lo Stendipanni, Parrocchia di San Carlo, Progetto Rughe, Serenamente Insieme, SOS Valbossa

Eventi centrali

12:00

Inaugurazione del dipinto “Lavoro pulito!” di Chicco Colombo

(Lavatoio)

12:30 – 14:30

Laboratorio Mani in Terra (pratone antistante parcheggio Melamangio)

13:30 – 15:30

Dimostrazione di disostruzione pediatrica a cura di SOS Valbossa (Largo Matteotti)

Pomeriggio

14:00 – 16:30

Visite guidate a cura del gruppo volontari museo:

Ghiacciaie

Rierün

Lavatoio

14:30 – 16:30

Ritratti dal vivo (Lago di Piazza)

17:00

Premiazione del concorso “Paese fiorito”

17:30

Racconti di e con Betty Colombo

Il concorso “Paese fiorito”

In parallelo all’evento, è attivo il concorso che invita cittadini e residenti a decorare balconi, davanzali e giardini.

Iscrizione gratuita entro l’11 maggio 2026

tramite email: infoeventiecultura@gmail.com

allestimenti entro il 16 maggio

La premiazione si terrà durante la giornata del 17 maggio.

Informazioni utili

Gli eventi culturali sono a ingresso libero

Il percorso gastronomico è a pagamento e su prenotazione

Sono presenti aree parcheggio e servizi igienici lungo il percorso

In caso di maltempo l’evento sarà annullato: non è previsto rimborso, sarà possibile utilizzare un buono presso le attività aderenti entro il 31 agosto 2026.