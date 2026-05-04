Cazzago Brabbia
“Camminan Mangiando”, a Cazzago Brabbia una passeggiata tra gusto, cultura e natura domenica 17 maggio
Una passeggiata di circa 5 chilometri tra le vie e la natura scandita da tappe gastronomiche e accompagnata da un ricco programma di eventi culturali e sociali. Tutto il programma
Una giornata all’aria aperta tra sapori locali, eventi culturali e scorci del territorio: domenica 17 maggio 2026, dalle 11:00 alle 17:30, torna a Cazzago Brabbia la seconda edizione di “Camminan Mangiando”, l’iniziativa che unisce una passeggiata a tappe nel paese a un percorso gastronomico e a un ricco calendario di attività aperte a tutti.
L’evento propone un itinerario di circa 5 chilometri, di livello facile, pensato per essere accessibile a tutti e scandito da soste dedicate al cibo, alla cultura e all’incontro.
Il percorso gastronomico a tappe
Il cuore della giornata è il pranzo itinerante, che si sviluppa lungo il paese con diverse fermate:
Partenza e ritiro gadget: presso Edicola Tabacchi Cartoleria Donata Maffioli
Aperitivo: Bar San Carlo
Prima portata: Melamangio
Seconda portata: Bon Bottega
Fine pasto: Oasi Bar Darsena 350
Merenda: Bar San Carlo
Ritiro dolce e pensiero finale: nuovamente presso Edicola Tabacchi Cartoleria Donata Maffioli
Il percorso si snoda tra le vie del paese e la natura circostante, con tratti a piedi di circa 20-30 minuti tra una tappa e l’altra.
Biglietti e modalità di partecipazione
Il pranzo a tappe è su prenotazione e prevede:
30 euro per gli adulti
15 euro per i bambini (fino a 10 anni)
(con porzioni ridotte e bevande analcoliche)
La quota include: gadget di partecipazione, aperitivo, prima portata, seconda portata, fine pasto, merenda, dolce finale.
I biglietti sono acquistabili: tramite il link disponibile sulla pagina Facebook dedicata oppure inquadrando il QR code presente nelle locandine
Prenotazioni entro il 12 maggio 2026 – posti limitati.
Attività ed eventi in programma (ingresso libero)
Accanto al percorso gastronomico, la giornata è arricchita da numerose iniziative culturali e ricreative aperte a tutti:
Mattina e primo pomeriggio
11:00 – 13:00
Laboratorio segnalibri
a cura del gruppo volontari della Biblioteca L. Stadera (Parco delle Rimembranze)
11:00 – 16:30
Mostra fotografica “Il lago perduto” foto di M. Chiodetti (Ghiacciaie)
11:00 – 16:30
Esposizione giovani artisti (Lago di Piazza)
11:00 – 17:30
Mercatino solidale (Largo Matteotti) con: Controllo del Vicinato, La Casa del Giocattolo Solidale, Mignù Razza Randagia ODV, Mammeincircolo APS – Lo Stendipanni, Parrocchia di San Carlo, Progetto Rughe, Serenamente Insieme, SOS Valbossa
Eventi centrali
12:00
Inaugurazione del dipinto “Lavoro pulito!” di Chicco Colombo
(Lavatoio)
12:30 – 14:30
Laboratorio Mani in Terra (pratone antistante parcheggio Melamangio)
13:30 – 15:30
Dimostrazione di disostruzione pediatrica a cura di SOS Valbossa (Largo Matteotti)
Pomeriggio
14:00 – 16:30
Visite guidate a cura del gruppo volontari museo:
Ghiacciaie
Rierün
Lavatoio
14:30 – 16:30
Ritratti dal vivo (Lago di Piazza)
17:00
Premiazione del concorso “Paese fiorito”
17:30
Racconti di e con Betty Colombo
Il concorso “Paese fiorito”
In parallelo all’evento, è attivo il concorso che invita cittadini e residenti a decorare balconi, davanzali e giardini.
Iscrizione gratuita entro l’11 maggio 2026
tramite email: infoeventiecultura@gmail.com
allestimenti entro il 16 maggio
La premiazione si terrà durante la giornata del 17 maggio.
Informazioni utili
Gli eventi culturali sono a ingresso libero
Il percorso gastronomico è a pagamento e su prenotazione
Sono presenti aree parcheggio e servizi igienici lungo il percorso
In caso di maltempo l’evento sarà annullato: non è previsto rimborso, sarà possibile utilizzare un buono presso le attività aderenti entro il 31 agosto 2026.