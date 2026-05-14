Campagne più aperte al territorio: 25 anni fa la riforma che cambiò l’agricoltura

Venticinque anni fa la Legge di Orientamento cambiava il volto dell’agricoltura italiana. Entrata in vigore il 18 maggio 2001 e fortemente sostenuta da Coldiretti, la norma ha trasformato l’agricoltore da semplice produttore a imprenditore multifunzionale, aprendo la strada ad agriturismi, vendita diretta, fattorie didattiche e agricoltura sociale.

Un cambiamento che ha lasciato il segno anche nel Varesotto, dove negli ultimi anni sono cresciute realtà legate ai mercati di Campagna Amica, ai percorsi educativi nelle fattorie e alle attività rivolte a famiglie e scuole.

«Oggi nelle campagne varesine vediamo concretamente gli effetti di quella riforma – spiega Pietro Luca Colombo –. La Legge di Orientamento ha dato alle imprese agricole la possibilità di innovare senza perdere il legame con la terra e con le tradizioni locali».

Secondo Coldiretti Varese, la multifunzionalità è diventata una componente essenziale dell’agricoltura locale, permettendo alle aziende di diversificare il reddito e mantenere vive le aree rurali.

Anche il comparto agrituristico guarda a quella riforma come a un passaggio decisivo. «Senza la Legge di Orientamento molte delle esperienze che oggi caratterizzano gli agriturismi varesini non esisterebbero» sottolinea Tiffany Bertoni, presidente di Terranostra Varese. «Sempre più persone cercano autenticità, contatto con la natura e occasioni per capire davvero da dove arriva il cibo».

A 25 anni dall’approvazione della legge, Coldiretti ricorda anche l’importanza di difendere il Made in Italy agroalimentare e garantire regole uguali per tutti i produttori europei. «Non possiamo chiedere standard elevati ai nostri agricoltori e poi consentire l’ingresso di prodotti ottenuti con criteri diversi» conclude Colombo.