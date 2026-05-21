Cani e umani insieme per il primo calendario della città: torna “Musi di Varese” ai Giardini Estensi

Il canile esce dalle sue mura e si prende il cuore della città, celebrando il legame indissolubile tra i varesini e i loro amici a quattro zampe. È stato presentato ufficialmente questa mattina a Palazzo Estense “Musi di Varese”, il progetto promosso dalla sezione cittadina di LNDC Animal Protection con il supporto del Comune di Varese. Ideata insieme all’agenzia di comunicazione etica QuokkaLab, la manifestazione – inizialmente rinviata per maltempo – prenderà vita il prossimo weekend.

Due giorni di shooting fotografico gratuito

L’appuntamento è fissato per sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle ore 10:00 alle 17:00, nella cornice dei Giardini Estensi. Durante le due giornate, chiunque lo desideri potrà partecipare gratuitamente allo shooting fotografico ufficiale del calendario, portando con sé il proprio cane. A firmare i ritratti d’autore saranno due fotografe professioniste del territorio, Giovanna Marino e Chiara Bracale.

L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo sociale del canile, trasformandolo da luogo di transito a presidio culturale. Al fianco dei set fotografici verrà allestito il “Villaggio del Cane”, uno spazio animato da volontari, attività cinofile, momenti informativi con l’ambulanza veterinaria e corner degli sponsor (tra cui IperAnimal e HappyDog, pronti a distribuire omaggi ai partecipanti). Nella mattinata di domenica 24 maggio è previsto il taglio del nastro ufficiale alla presenza del conduttore televisivo Max Laudadio, che incontrerà i cittadini.

La città vota online: una giuria d’eccezione per i 12 mesi

Il percorso per l’elaborazione del Calendario 2027 passerà da un coinvolgimento democratico e digitale. Tutte le fotografie scattate durante il fine settimana saranno pubblicate sul sito del Canile di Varese per essere votate pubblicamente.

Le 50 immagini che raccoglieranno il maggior numero di preferenze accederanno alla finalissima, dove una giuria istituzionale e giornalistica sceglierà i 12 “Musi” protagonisti dei mesi. Oltre a Max Laudadio, all’assessore Nicoletta San Martino e alla presidente LNDC Alessandra Calafà, l’organo giudicante vedrà schierati i direttori delle principali testate locali: Marco Giovannelli (VareseNews), Silvestro Pascarella (La Prealpina), Matteo Inzaghi (Rete55), Andrea Confalonieri (VareseNoi), Vincenzo Coronetti (Malpensa24) e Nicoletta Romano (Living).

Il canile come nuovo polo di aggregazione urbana

L’iniziativa si inserisce in un cambio di paradigma più ampio che l’Amministrazione sta portando avanti, anche in vista della progettazione della nuova struttura d’accoglienza cittadina.

«Musi di Varese è un progetto nuovo che avvicina il rifugio alla città – spiega Nicoletta San Martino, assessora alla Tutela Ambientale –. Il nostro obiettivo per la nuova struttura è dare vita a un luogo da vivere e frequentare, che favorisca connettività e scambio: uno spazio in cui operatori cinofili, veterinari, educatori, associazioni e pubblica amministrazione vengano coinvolti in un progetto di natura zoofila, educativa e sociale».

Un traguardo condiviso con entusiasmo da Alessandra Calafà, presidente di LNDC Varese: «Essere oggi qui in Comune per la prima conferenza stampa del Canile di Varese rappresenta un passaggio simbolico importante: il canile entra nel cuore della comunità. Non si tratta di un luogo isolato, ma di un presidio che racconta relazioni, fragilità e affetto».

Per chi volesse scoprire in anteprima i volti degli ospiti in cerca di adozione, nei negozi della città sono già presenti da marzo dei cartonati dotati di QR Code per accedere direttamente a tutte le informazioni e alla storia del progetto. La partecipazione alle giornate dei Giardini Estensi è libera e aperta a tutti.