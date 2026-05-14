Cannobio conquista la ventesima Bandiera Blu per il Lido

Cannobio conquista per il ventesimo anno la Bandiera Blu. Il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE) è stato assegnato oggi a Roma, nella sede del Cnr, confermando il Lido di Cannobio tra le località italiane premiate per qualità ambientale, servizi e balneazione.

Per il Comune del Verbano si tratta di un traguardo simbolico importante: Cannobio fu infatti la prima località del Lago Maggiore a ottenere la Bandiera Blu nel 2002.

La Bandiera Blu viene assegnata alle località che rispettano 33 criteri legati alla qualità delle acque, ai servizi, alla sicurezza, all’educazione ambientale e alla gestione del territorio.

«Questo traguardo rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità e conferma il valore del lavoro svolto negli ultimi anni per la tutela dell’ambiente, la qualità dei servizi e la valorizzazione turistica del nostro territorio» ha dichiarato il sindaco Gianmaria Minazzi. «La Bandiera Blu non è soltanto un simbolo, ma il riconoscimento concreto di un impegno condiviso verso sostenibilità, accoglienza e qualità della vita – Gianmaria Minazzi, sindaco di Cannobio – Essere parte di un progetto internazionale di così alto livello ci spinge a guardare avanti con ancora maggiore determinazione».

Il primo cittadino ha inoltre rivolto i complimenti anche ai Comuni vicini di Verbania e Cannero Riviera, riconfermati tra le località premiate.