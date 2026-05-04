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Canottieri Varese, torna il Summer Camp 2026: sport, natura e laboratori per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Sport, natura e laboratori sul lago di Varese: il Summer Camp della Canottieri torna nell’estate 2026 per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Canottieri Varese Summer Camp 2026

Sul lago di Varese torna anche per l’estate 2026 il Canottieri Summer Camp, il centro estivo organizzato dalla Società Canottieri Varese e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

L’iniziativa si svolgerà in due periodi distinti: dal 15 giugno al 24 luglio 2026 e dal 31 agosto al 4 settembre 2026, con attività quotidiane dalle 8.00 alle 17.30 presso la sede della Canottieri, in via Lungolago dei Canottieri 21 a Varese.

Scarica la locandina

In vista dell’estate, la Canottieri organizza anche un momento di presentazione aperto a tutti: sabato 23 maggio è in programma un open day, durante il quale verranno illustrate nel dettaglio le attività del Summer Camp e le altre proposte della società.

Canottieri Varese Summer Camp 2026

Il camp è pensato come un’esperienza completa, che unisce sport, natura e laboratori, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti momenti di divertimento, socializzazione e crescita. Nel programma sono previste attività artistiche e creative – tra cui laboratori di musica, cucina e inglese con madrelingua – accanto a proposte sportive e di gruppo.

Canottieri Varese Summer Camp 2026

Ampio spazio è dedicato allo sport all’aria aperta, con canottaggio e kayak, giochi di squadra, tiro con l’arco e attività motorie, oltre a momenti in acqua con piscina e giochi acquatici. Non mancano le uscite sul territorio e le esperienze a contatto con la natura, tra cui attività di birdwatching e laboratori in fattoria. Sono inoltre previsti yoga, orienteering e un momento compiti facoltativo.

Il camp propone anche iniziative settimanali speciali, come le “Olimpiadi” e attività di gruppo pensate per favorire la collaborazione e il coinvolgimento dei partecipanti.

Canottieri Varese Summer Camp 2026

Per quanto riguarda i costi, la quota è di 140 euro per la settimana intera e 100 euro per la mezza giornata. È previsto uno sconto del 10% dalla terza settimana e per i fratelli, mentre gli atleti della Canottieri possono accedere a una tariffa agevolata. Il prezzo comprende kit di benvenuto, pasti, uscite e materiale necessario alle attività.

Le pre-iscrizioni sono disponibili qui

Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Società Canottieri Varese all’indirizzo canottierivaresesummercamp@gmail.com
o al numero 320 6040908 (Melissa).

Società Canottieri Varese
Via dei Canottieri 21, Varese
T: 320 604 0908
Contatti mail: canottierivaresesummercamp@gmail.com
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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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