Canta con me, se Busto Arsizio diventa una piccola Sanremo per beneficenza



Sedici interpreti accompagnati da un’orchestra dal vivo, una giuria di qualità con nomi importanti del panorama musicale e un obiettivo solidale ben preciso: sostenere Casa di Gabri, realtà dedicata all’assistenza di bambini con gravi disabilità. È questo il cuore della quarta edizione di “Canta con me”, il festival musicale benefico di Busto Arsizio presentato durante una puntata del podcast Chi l’avrebbe mai detto su Radio Materia.

Uno spettacolo di alto livello

L’evento andrà in scena al Teatro Fratello Sole e si propone di offrire uno spettacolo musicale di alto livello, ispirato al modello del Festival di Sanremo. Sul palco saliranno sedici cantanti selezionati che si esibiranno accompagnati da un’orchestra di nove elementi diretta dal vivo.

Un festival musicale che unisce spettacolo e solidarietà

Gli organizzatori e direttori artistici hanno raccontato come il progetto sia cresciuto negli anni, diventando un appuntamento atteso non solo dagli appassionati di musica ma anche da chi desidera contribuire concretamente a una causa sociale del territorio.

Quest’anno il festival potrà contare anche sul supporto organizzativo del Lions Lombardia Digital, coinvolto nella gestione dell’iniziativa benefica. L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a Casa di Gabri.

L’associazione sostiene una struttura dedicata a bambini affetti da patologie molto gravi, offrendo loro un ambiente che riproduce il più possibile il contesto domestico e familiare. L’obiettivo è evitare l’ospedalizzazione permanente dei piccoli pazienti, garantendo allo stesso tempo assistenza specialistica e una quotidianità più serena accanto alle famiglie.

Ospiti e giuria di qualità

Durante la trasmissione radiofonica sono stati svelati anche alcuni dettagli sulla giuria e sugli ospiti della serata. Tra i componenti della giuria di qualità ci sarà il chitarrista Chico Gussoni, musicista noto per le collaborazioni con importanti artisti italiani.

Tra gli ospiti annunciati anche il campione di apnea Umberto Pellizzari, che prenderà parte alla serata insieme ad altri protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport.

Gli organizzatori hanno spiegato che l’intento è quello di proporre uno show curato sotto il profilo artistico ma allo stesso tempo capace di mantenere forte il legame con il territorio e con il mondo del volontariato.

Un momento dedicato ai bambini di Casa di Gabri

Nel corso dello spettacolo è previsto anche un momento musicale dedicato ai bambini ospitati nella struttura di Casa di Gabri, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’attività dell’associazione e sull’importanza del sostegno alla realtà. «Vogliamo che il pubblico viva una bella serata di musica ma che allo stesso tempo comprenda il valore concreto del progetto che sosteniamo» – organizzatori di “Canta con me”. L’iniziativa punta così a trasformare ogni spettatore in un sostenitore diretto della struttura, unendo intrattenimento e beneficenza in una sola serata.

Informazioni utili per partecipare

Lo spettacolo si terrà al Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio sabato 16 maggio alle ore 21. I biglietti possono essere acquistati online tramite la piattaforma Eventbrite cercando l’evento “Canta con me”, oppure in formato cartaceo presso il Bar Savoia di Busto Arsizio, dove è attiva la prevendita. Durante l’intervista gli organizzatori hanno spiegato che i posti ancora disponibili sono ormai pochi. Anche quest’anno l’intero ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Casa di Gabri.