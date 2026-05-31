Cantare l’invisibile, a Busto Arsizio il concert in ricordo di don Isidoro Meschi

A 35 anni dalla sua scomparsa, l’Associazione “Amici di Don Isidoro” ricorda il sacerdote, caro alla comunità bustocca, con un concerto a lui dedicato. Originario di Merate (LC), don Isidoro Meschi svolgeva il suo ministero nel Decanato di Busto Arsizio, quando il 14 febbraio 1991 morì tragicamente. Da sempre vicino agli ultimi e attento alle persone afflitte dalla tossicodipendenza, il suo ricordo è da sempre vivo nella comunità bustocca.

In occasione di questa ricorrenza, l’Associazione ha promosso il concerto dal titolo “Cantare l’invisibile”, affidando alla musica il compito di dar voce alla testimonianza e ai frutti – spesso nascosti e silenziosi – dell’operato e del bene che don Isidoro ha compiuto in mezzo a noi.

Il concerto è a cura del Coro Vox Cordis, che è nato proprio in occasione di questo anniversario e trova nel ricordo di don Isidoro il motivo della sua fondazione. Ha esordito il 10 maggio scorso con un concerto nella Parrocchia San Giuseppe di Busto Arsizio (VA), a conclusione della sua festa patronale.

Il Coro Vox Cordis e l’orchestra Les Folies Ensemble saranno protagonisti di un appuntamento musicale, sotto la direzione di Angela Verallo e Marco Zito. Tra i momenti più attesi del programma spicca una selezione di brani dalla cantata BWV 21 di Johann Sebastian Bach, affidata ai solisti Angela Verallo, Luciano Grassi, Stefania Nevosi e Fulvio Peletti. In programma anche il celebre Concerto per organo n. 13 in Fa maggiore HWV 295 “The Cuckoo and the Nightingale” di George Frideric Händel, una delle pagine più amate del repertorio händeliano, caratterizzata dai suggestivi richiami sonori del cuculo e dell’usignolo. Solista all’organo sarà Marco Zito.

Le esecuzioni saranno accompagnate proprio dalle parole di don Isidoro, che ci aiuteranno a conoscere più da vicino la figura di questo sacerdote che ha incarnato nella sua vita il Vangelo, vivendo nel servizio ai più bisognosi ed emarginati, “amando sino alla fine”, fino al dono totale di sé.

Più che un semplice concerto, sarà una serata per ritrovarsi insieme nel ricordo di un caro amico, don Isidoro Meschi.

Siamo tutti invitati a partecipare sabato 6 giugno 2026 alle ore 21, presso la Parrocchia Ss. Apostoli Pietro e Paolo di Sacconago (Via S. Cirillo 6, Busto Arsizio-VA).

