Cantieri, geocaching e volontari: in distribuzione il nuovo notiziario di Castronno

Il notiziario di Castronno è di nuovo in circolazione. Il periodico di informazione dell’amministrazione comunale – diretto dal sindaco Giuseppe Gabri e redatto da VareseNews – arriverà in questi giorni in tutte le case, i negozi e le attività del paese.

Chi preferisce leggerlo in formato digitale lo trova sul sito del Comune e su VareseNews.

Il numero di maggio 2026 si apre con la lettera del sindaco Gabri, che annuncia i lavori in programma per i prossimi mesi: nuovi loculi e servizi igienici al cimitero, una variante al Piano di Governo del Territorio per tutelare le aree verdi, asfaltature su diverse vie del paese e una vasca antincendio necessaria per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi nelle scuole.

Ampio spazio è dedicato ai lavori in corso al municipio, dove gli uffici comunali sono in fase di ristrutturazione, e alle scuole medie De Amicis, dove il taglio delle piante con radici che danneggiavano pavimentazione e muro di recinzione precede la sistemazione di nuove aiuole. Su quest’ultimo intervento si registra anche la posizione critica della lista di minoranza Progetto Comune, che aveva presentato un’interpellanza sull’abbattimento delle alberature storiche.

Il giornalino racconta poi la storia del gruppo di volontari che dal gennaio 2025 ripulisce strade e boschi del territorio dai rifiuti abbandonati: nato dall’iniziativa di Rosella Bido e Cristina Piazza, conta oggi circa trenta iscritti e nei primi tre mesi del 2026 ha rimosso oltre 160 sacchi di spazzatura.

Tra gli eventi in arrivo, il più atteso è per sabato 30 maggio: a Castronno si terrà il primo Mega-Event italiano di geocaching, intitolato “Geocaching Made in Italy”. All’Area Feste, dalle 10 alle 16, sono attesi circa mille partecipanti da tutta Europa. L’evento è aperto a tutti, anche a chi non ha mai praticato questa forma di caccia al tesoro con il GPS.

Non mancano le storie di territorio: il progetto artistico “L’arte che cammina” della scuola De Amicis, i Bee Hotel installati lungo la Via delle Api dai ragazzi del CFPIL di Varese, il programma annuale dell’Associazione Micologica Bresadola, un itinerario ad anello tra Castronno, Sant’Alessandro e Collodri, e alcune curiosità storiche sul paese trovate tra i libri della biblioteca di Materia.

Sul fronte della comunicazione digitale, il Comune segnala anche l’attivazione di due nuovi pannelli informativi – uno in sede comunale, uno in via Cavour – e il lancio dell’app “My Castronno”, scaricabile su iOS e Android con accesso tramite SPID o CIE.