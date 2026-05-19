Cantieri, geocaching e volontari: in distribuzione il nuovo notiziario di Castronno
Il periodico dell'amministrazione comunale verrà portato nelle case dei cittadini in questi giorni. Disponibile anche in versione digitale sul sito del Comune e su VareseNews
Il notiziario di Castronno è di nuovo in circolazione. Il periodico di informazione dell’amministrazione comunale – diretto dal sindaco Giuseppe Gabri e redatto da VareseNews – arriverà in questi giorni in tutte le case, i negozi e le attività del paese.
Chi preferisce leggerlo in formato digitale lo trova sul sito del Comune e su VareseNews.
Il numero di maggio 2026 si apre con la lettera del sindaco Gabri, che annuncia i lavori in programma per i prossimi mesi: nuovi loculi e servizi igienici al cimitero, una variante al Piano di Governo del Territorio per tutelare le aree verdi, asfaltature su diverse vie del paese e una vasca antincendio necessaria per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi nelle scuole.
Ampio spazio è dedicato ai lavori in corso al municipio, dove gli uffici comunali sono in fase di ristrutturazione, e alle scuole medie De Amicis, dove il taglio delle piante con radici che danneggiavano pavimentazione e muro di recinzione precede la sistemazione di nuove aiuole. Su quest’ultimo intervento si registra anche la posizione critica della lista di minoranza Progetto Comune, che aveva presentato un’interpellanza sull’abbattimento delle alberature storiche.
Il giornalino racconta poi la storia del gruppo di volontari che dal gennaio 2025 ripulisce strade e boschi del territorio dai rifiuti abbandonati: nato dall’iniziativa di Rosella Bido e Cristina Piazza, conta oggi circa trenta iscritti e nei primi tre mesi del 2026 ha rimosso oltre 160 sacchi di spazzatura.
Tra gli eventi in arrivo, il più atteso è per sabato 30 maggio: a Castronno si terrà il primo Mega-Event italiano di geocaching, intitolato “Geocaching Made in Italy”. All’Area Feste, dalle 10 alle 16, sono attesi circa mille partecipanti da tutta Europa. L’evento è aperto a tutti, anche a chi non ha mai praticato questa forma di caccia al tesoro con il GPS.
Castronno “nel mirino” del mondo: il 30 maggio arriva il primo Mega-Event italiano di geocaching
Non mancano le storie di territorio: il progetto artistico “L’arte che cammina” della scuola De Amicis, i Bee Hotel installati lungo la Via delle Api dai ragazzi del CFPIL di Varese, il programma annuale dell’Associazione Micologica Bresadola, un itinerario ad anello tra Castronno, Sant’Alessandro e Collodri, e alcune curiosità storiche sul paese trovate tra i libri della biblioteca di Materia.
Sul fronte della comunicazione digitale, il Comune segnala anche l’attivazione di due nuovi pannelli informativi – uno in sede comunale, uno in via Cavour – e il lancio dell’app “My Castronno”, scaricabile su iOS e Android con accesso tramite SPID o CIE.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.