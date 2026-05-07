Capolago, al via il piano per mettere in sicurezza la piana alluvionale nel quartiere varesino
Stanziati 650mila euro dalla Regione per lo studio idraulico e gli interventi su quattro torrenti. Affidato l'incarico per la progettazione
Dopo anni di allagamenti ricorrenti, la Piana di Capolago avrà un piano organico di messa in sicurezza. Il Comune di Varese ha avviato l’iter per uno studio idraulico completo dell’area e per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria su quattro corsi d’acqua: i torrenti Beverone, Roggia Nuova, Rio Rigorsino e Valle Grande. L’operazione è finanziata dalla Regione Lombardia nell’ambito del Piano Lombardia per la mitigazione dei rischi idrogeologici, con uno stanziamento complessivo di 650mila euro.
La zona è nota per la sua vulnerabilità durante le ondate di maltempo. Tra gli episodi di allagamento, quelli dello scorso agosto e quello che nel 2021 portò all’evacuazione dell’Hotel Capolago hanno evidenziato le criticità di un territorio che necessita di interventi strutturali, non più solo di manutenzioni d’emergenza. E questo è l’approccio scelto dal Comune: non riparazioni tampone, ma uno studio idrologico e idraulico approfondito che porterà alla realizzazione di un masterplan per la riduzione dei rischi nell’intera piana alluvionale.
L’incarico per la progettazione è stato affidato alla società WISE Engineering di Garbagnate Milanese. Il servizio comprende la progettazione di fattibilità tecnico-economica, quella esecutiva e il coordinamento della sicurezza. La società è stata selezionata tramite procedura Sintel per la sua esperienza nell’ingegneria idraulica e nella geologia applicata, offrendo un ribasso dell’8% sulla base d’asta.
Dei 650mila euro stanziati dalla Regione, i primi 150.451 euro sono già stati impegnati con la determinazione dirigenziale del 6 maggio per coprire le attività di studio, progettazione e coordinamento. Il contratto è stato stipulato con la modalità “a corpo”, quindi con un compenso fisso che non potrà subire variazioni in base alla quantità di lavoro effettivamente svolta.
L’iter è ora in fase operativa. Una volta completato il progetto esecutivo, si passerà alla realizzazione vera e propria degli interventi sui quattro torrenti, con l’obiettivo di dare alla Piana di Capolago una protezione strutturale che finora è mancata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.