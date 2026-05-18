Capronno torna borgo di una volta: musica, cortili aperti e sapori da vivere

Sabato 24 maggio il borgo di Capronno ospita “Cultura e Musica nel Borgo”: eventi diffusi, musica dal vivo e il cortile di Natura in Moto

Sabato 24 maggio il borgo di Capronno, frazione di Angera, si animerà per una giornata interamente dedicata alla cultura, alla musica e alle tradizioni locali. Dalle 10 alle 19.30 andrà in scena “Cultura e Musica nel Borgo”, un evento diffuso che trasformerà cortili e strade del paese in spazi aperti alla scoperta del territorio, tra concerti, libri, laboratori, sapori locali e attività per tutte le età.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Angera, nasce con l’obiettivo di valorizzare il borgo attraverso un percorso che unisce memoria storica, convivialità e partecipazione. I visitatori potranno muoversi tra i diversi cortili tematici seguendo una mappa del paese, vivendo un’esperienza fatta di incontri, racconti e atmosfere legate alla tradizione contadina.

La musica sarà una delle protagoniste della giornata, con esibizioni dal vivo che accompagneranno il pubblico lungo il percorso.

Tra i cortili che ospiteranno le iniziative della manifestazione ci sarà anche quello di Natura in Moto, dove musica, convivialità e attenzione al territorio si intrecceranno per tutta la giornata. Lo spazio accoglierà momenti musicali dal vivo e proposte dedicate ai visitatori, all’interno di un contesto pensato per vivere il borgo in maniera lenta e partecipata.

Nel pomeriggio, alle 17.30, è prevista anche l’esibizione del Lago Cromatico Young, inserita nel programma musicale diffuso che accompagnerà il pubblico tra le vie di Capronno. Nel cortile sarà presente anche Apicoltura Costantini Monica, con uno spazio dedicato alla scoperta del mondo delle api e dell’apicoltura locale, tema strettamente legato alla natura e alla tradizione rurale del territorio.

Per tutta la giornata Natura in Moto proporrà inoltre aperitivi e momenti dedicati alla convivialità, contribuendo a creare quell’atmosfera informale che rappresenta uno degli elementi caratteristici dell’evento. Accanto a Natura in Moto saranno presenti anche l’associazione Il Castellaccio con il proprio stand gastronomico e il ristorante La Vecchia Capronno, che parteciperanno alla giornata con proposte dedicate ai visitatori. L’idea della manifestazione, infatti, è quella di riscoprire il borgo non soltanto attraverso concerti, incontri e attività culturali, ma anche tramite i sapori, le soste nei cortili e il piacere di condividere tempo e spazi all’aperto.

Attorno al percorso principale troveranno spazio anche laboratori per bambini, presentazioni di libri, esposizioni fotografiche dedicate alla storia del paese, mercatini artigianali, allestimenti ispirati al mondo contadino e momenti legati alle tradizioni locali. I visitatori potranno così attraversare il borgo seguendo una mappa che li guiderà tra corti, strade e piccoli angoli trasformati per l’occasione in luoghi di incontro e partecipazione.

Scarica la locandina

CONTATTI

Natura in Moto

Piazza Matteotti n. 2, Capronno di Angera

T: 345 335 2449

@: confetturezigaglio@gmail.com

Sito | Facebook