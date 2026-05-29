Caravate e Sangiano insieme per ripensare la pianificazione del territorio

I Comuni di Caravate e Sangiano stanno adottando, contemporaneamente, gli atti di indirizzo necessari per dare avvio al procedimento di variante generale ai Pgt per i rispettivi territori.

Una sincronia frutto di un piano strategico condiviso dalle due amministrazioni comunali, maturato attraverso una serie di incontri e confronti nei mesi precedenti, con l’obiettivo di costruire una visione comune della pianificazione territoriale.

«Non si tratta soltanto di una collaborazione dettata dalla contiguità geografica dei due Comuni – spiegano il sindaco di Caravate Nicola Tardugno insieme al primo cittadino di Sangiano Matteo Marchesi –, ma della volontà concreta di sviluppare un modello amministrativo coordinato, capace di generare benefici reali per cittadini, imprese e professionisti del territorio».

In quest’ottica, le due amministrazioni procederanno con l’individuazione dei medesimi professionisti e fornitori per la predisposizione della variante generale, del nuovo Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), seguendo un cronoprogramma condiviso e coordinato.

«L’obiettivo – spiegano i sindaci – è quello di costruire strumenti urbanistici tra loro coerenti e armonizzati, introducendo un sistema di regole quanto più possibile uniforme tra i due territori comunali. Una scelta che consentirà di semplificare il lavoro delle imprese, dei tecnici, dei professionisti e degli operatori economici che quotidianamente operano su entrambi i territori, riducendo complessità interpretative e difformità regolamentari, favorendo così maggiore efficienza amministrativa e certezza operativa».

Il primo step di avvio del procedimento è stato pertanto formalmente avviato: cittadini, associazioni, categorie economiche e portatori di interessi diffusi dei Comuni di Caravate e Sangiano avranno tempo sino al 31 luglio 2026 per presentare osservazioni preliminari e contributi utili alla costruzione del nuovo impianto pianificatorio.

Le amministrazioni comunali intendono infatti sviluppare un percorso di partecipazione e coinvolgimento serio e strutturato degli stakeholder territoriali, promuovendo momenti pubblici di confronto, tavoli tematici dedicati alle realtà produttive, professionali, associative e ambientali, oltre a specifiche occasioni di ascolto rivolte ai cittadini. «L’obiettivo – rimarcano i primi cittadini – è quello di costruire una pianificazione il più possibile condivisa, trasparente e aderente alle reali esigenze del territorio».

Le premesse per un percorso virtuoso ci sono tutte, anche perché le prime a collaborare concretamente sono state proprio le due amministrazioni comunali che, già nel prossimo mese di luglio, formalizzeranno questa collaborazione mediante una convenzione bilaterale.

L’unione di intenti tra i due Comuni, oltre a garantire un vantaggio nella redazione coordinata di un documento strategico come il Pgt, con una visione che superi i confini amministrativi, consentirà altresì di accedere a fondi sovracomunali dedicati alla gestione associata dei servizi e della pianificazione territoriale.

«L’auspicio – concludono Tardugno e Marchesi – è che questa prima, concreta ed embrionale esperienza di gestione associata possa rappresentare il punto di partenza per una visione territoriale più ampia, capace in futuro di coinvolgere anche altri Comuni limitrofi con i quali si condividono quotidianamente problematiche, opportunità e sfide tipiche dei piccoli enti locali».