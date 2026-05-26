Carenza di organico negli uffici pubblici: i volontari dell’ANC in aiuto anche all’Archivio di Stato
Firmato un protocollo d'intesa tra il direttore Conte e il presidente Leonardi. Due carabinieri in congedo affiancheranno ogni settimana il personale per supportare le attività di tutela e consultazione del patrimonio
Una sinergia sempre più stretta tra il mondo del volontariato d’arma e i presìdi istituzionali del territorio, pensata per superare le difficoltà legate alle carenze di personale e garantire servizi efficienti ai cittadini. Dopo la Procura della Repubblica, l’Ufficio di Sorveglianza, il Tribunale e la Prefettura, l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Varese allarga il proprio raggio d’azione e stringe un’importante alleanza anche con l’Archivio di Stato.
È stato infatti formalizzato e firmato il nuovo Protocollo d’Intesa siglato dall’ingegner Francesco Conte, direttore dell’Archivio di Stato di Varese, e dal Tenente cc (r) professor Roberto Leonardi, presidente della locale sezione dell’ANC.
Due volontari a settimana a supporto dell’ente
L’accordo mira a dare una risposta concreta alla cronica scarsità di organico che affligge l’ente statale varesino. In base al protocollo, due volontari dell’ANC affiancheranno, ogni settimana, i dipendenti della struttura. Il loro compito sarà quello di svolgere attività di supporto logistico e operativo, permettendo così all’istituto di proseguire senza intoppi le proprie delicate funzioni istituzionali ordinarie e straordinarie.
L’Archivio di Stato svolge infatti un ruolo cruciale nella provincia: si occupa della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio documentario e culturale (sia statale che privato), garantendone la consultazione al pubblico e promuovendone la conoscenza attraverso mostre, canali social, inventari e progetti didattici con le scuole del territorio.
Il valore civile dei Carabinieri in congedo
L’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese vanta una struttura solida, potendo contare su 60 volontari attivi capaci di portare a termine circa 600 servizi all’anno (di cui ben 400 focalizzati a beneficio delle principali amministrazioni comunali e statali della città). Dal 2016 la sezione ha strutturato questa forte vocazione civile, offrendo un supporto sussidiario prezioso per la collettività.
Il presidente dell’ANC, Roberto Leonardi, ha espresso profonda gratitudine nei confronti dei suoi uomini: «I nostri volontari rispondono sempre e senza alcuna esitazione alle richieste di aiuto che pervengono in associazione. Questo dimostra come il loro senso civico e di vicinanza alle Istituzioni sia sempre presente, vivo e profondo: il nostro compito è semplicemente quello di farlo emergere e coordinarlo al meglio a favore della cittadinanza».
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