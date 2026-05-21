Carlsberg Italia lancia “Brewing Tomorrow”, il nuovo programma per la sostenibilità ambientale

Brewing Tomorrow. È contenuta in due parole chiave la strategia legata alla sostenibilità ambientale (ESG: Environmental, Social, and Governance) di Carlsberg Italia presentata oggi – giovedì 21 maggio – nella storica sede del Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona, lo stabilimento italiano della multinazionale basata in Danimarca. Due parole che – sottolinea Alius Antulis, il manager lituano che da gennaio guida il ramo italiano dell’azienda – condensano quella che è l’attività principale (brewing: produrre birra) e l’obiettivo verde (tomorrow, la visione per il futuro).

Accanto alla presentazione della nuova strategia – le linee guida sono le stesse per tutto il gruppo – che sostituisce la precedente (si intitolava Together Towards Zero and Beyond) è stato illustrato anche il 15° report ESG di Carlsberg Italia, un’annata giudicata particolarmente positiva dal management per i risultati raggiunti in termini di risparmio di energia e risorse, come vedremo a seguire.

A illustrare la nuova roadmap è stata Serena Savoca (Marketing & Corporate Affairs Director) che ha parlato delle quattro direttrici prioritarie, volte a ridurre l’impatto sul pianeta e a valorizzare le persone. Riduzione delle emissioni, tutela della natura e delle risorse idriche, ispirazione di scelte consapevoli e valorizzazione delle persone che compongono l’azienda.

Sul primo punto Savoca ha richiamato l’obiettivo – ambizioso, complicato ma stimolante – di raggiungere le zero emissioni entro il 2040 e sottolineato come il sistema di spillatura di Carlsberg, il cosiddetto Draughtmaster sviluppato proprio in Italia, stia contribuendo in modo sostanziale in questo ambito (13,9 Kg di CO₂ risparmiata ogni 100 litri di birra rispetto ai fusti tradizionali). Sull’attenzione a natura e acqua Savoca spiega: «Non pensiamo solo al risparmio ma abbiamo un approccio proattivo, dando priorità a materie prime provenienti da agricoltura rigenerativa (quindi in grado di ripristinare la fertilità del suolo). E poi guardiamo alla filiera interna visto che il 17% del luppolo di varietà cascade proviene dalla rete dell’Italian Hops Company con cui abbiamo una collaborazione importante». Un dato che può sembrare ridotto rispetto al totale, ma va ricordato che in Italia la coltivazione del luppolo su larga scala è un comparto assai ristretto.

Riguardo alle scelte consapevoli si è parlato di nuovi stili di consumo e dalla sempre maggiore gamma di prodotti messi a disposizioni dei clienti che possono scegliere ciò che più desidera: «Un esempio recente di questo impegno è il lancio di Angelo Poretti 0.0 che è la terza birra analcolica proposta dall’azienda. Abbiamo un portafoglio di prodotti sempre più orientato verso la consapevolezza dei consumatori». Infine l’attenzione alle persone: il 50% del board di Carlsberg Italia è formato da donne mentre tutti i dipendenti godono di spazi per la formazione: il totale lo scorso anno è stato di circa 58 ore in media per ciascun membro dell’azienda, 16mila totali. «Le nostre non parole astratte – conclude Savoca – ma fanno parte del nostro modo di lavorare: tutto del resto è misurato rispetto a quello che avviene in azienda».

IL REPORT 2025: UN’AZIENDA SEMPRE PIÙ EFFICIENTE

È toccato invece a Maria Grazia Fumagallo, Corporate Affairs Manager di Carlsberg Italia, riassumere i dati principali del report ESG relativo allo scorso anno solare. «Il report non rappresenta solo un consuntivo, ma è una tappa fondamentale di una strategia su progetti e dati che noi valorizziamo, quantifichiamo e mappiamo ogni giorno». Tra i dati di maggiore impatto sull’efficienza produttiva, si registra una riduzione del 27,5% nel consumo di gas metano negli ultimi dieci anni, dato che procede di pari passo con il calo dell’energia consumata, anch’essa scesa del 27% circa. Questi progressi hanno permesso di abbattere l’intensità delle emissioni dirette di CO₂ del 31,6% rispetto al 2015. Come evidenziato nell’intervento tecnico, una delle novità più rilevanti del 2025 è stata l’implementazione di un sistema di recupero del calore legato all’evaporazione della CO₂, che permette di massimizzare l’efficienza dello stabilimento riducendo ulteriormente l’impronta carbonica.