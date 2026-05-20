Carnago celebra le sue realtà associative con la 4ª Festa delle Associazioni

Due giorni di sport, laboratori, musica e spettacoli per grandi e bambini in Piazza Falcone e Borsellino

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 Carnago ospita la 4ª edizione della Festa delle Associazioni, un evento che mette al centro la partecipazione, la cultura e lo sport. Piazza Falcone e Borsellino diventeranno teatro di tornei, laboratori creativi, spettacoli e attività per tutte le età, con il coinvolgimento delle realtà associative locali e il patrocinio del Comune e della Regione Lombardia.

Un programma ricco e variegato

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Carnago in collaborazione con le associazioni carnaghesi, si apre sabato 23 maggio alle 14 con il Torneo di Floorball Trofeo Lombardia U14 presso la tensostruttura dell’oratorio. Contemporaneamente, in oratorio, si svolge il Torneo di Burraco con Auser e gli Alpini. Alle 15 parte la camminata “Passo oltre la disabilità” con i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria di Carnago, seguita dalla presentazione ufficiale dell’evento alle 15.30 con il saluto delle autorità.

Tra le attrazioni della giornata, dalle 15.30 alle 21, è prevista una parete d’arrampicata con i campioni dell’UHC Varese, merenda per tutti i partecipanti alla camminata alle 16, animazione con bolle di sapone alle 16.15 e i giochi dei 5 sensi organizzati dai Comitati Genitori della scuola primaria alle 17.30. La giornata si chiude con lo spettacolo musicale “SugarLive – Zucchero Celebration Show” alle 21.30.

Domenica di sport, musica e laboratori

Domenica 24 maggio la festa prosegue dalle 10 con la presentazione del restauro della bandiera dell’Associazione Nazionale Combattenti Sez. di Carnago presso il Comune. Contestualmente apre lo stand delle associazioni e la parete d’arrampicata con il CAI Carnago.

Durante la giornata, i bambini possono partecipare ai laboratori creativi organizzati dai Comitati Genitori della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, mentre gli appassionati di motori assistono a trial acrobatici su due ruote con l’Associazione Moto Club Cairatese. Nel pomeriggio, dalle 14.30, ballerini e allievi della DanceArts & Performance School ASD di Carnago presentano mini-stage e coreografie, seguiti da un secondo trial acrobatico alle 15.30 e dall’esibizione della Big Band dell’Associazione La Verdi Musica a partire dalle 17.30. La festa si chiude alle 20.

Partecipazione e sicurezza

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino le associazioni locali, partecipare ad attività sportive e culturali e vivere due giornate di comunità aperte a tutte le età.