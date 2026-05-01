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Caronno Varesino inaugura il nuovo campetto dedicato a Dante Mercanti

Sabato 9 maggio alle 16 il taglio del nastro del nuovo campo sportivo di via Macchi a Caronno Varesino. L’area sarà intitolata a Dante Mercanti, previsto anche un rinfresco aperto alla cittadinanza

Generico 27 Apr 2026

Un nuovo spazio per lo sport e la comunità: a Caronno Varesino è in programma l’inaugurazione del nuovo campetto sportivo di via Macchi, dedicato alla memoria di Dante Mercanti.

L’appuntamento è fissato per sabato 9 maggio alle ore 16, quando l’amministrazione comunale darà ufficialmente il via all’utilizzo dell’impianto, pensato come luogo di aggregazione per giovani, famiglie e appassionati di attività all’aria aperta.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo per il paese, non solo per la realizzazione di una nuova struttura sportiva, ma anche per il valore simbolico dell’intitolazione, che rende omaggio a una figura ricordata dalla comunità locale.

Al termine della cerimonia è previsto un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Caronno Varesino, occasione per condividere insieme ai cittadini questo nuovo traguardo.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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