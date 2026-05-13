Casa dolce casa a Varese: trilocale sul podio, trattative lampo e boom di compravendite

Il mercato immobiliare varesino continua a crescere e conferma il forte dinamismo della città e della provincia. È quanto emerso durante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Estense da Confesercenti Varese in collaborazione con Anama e Gruppo Tecnocasa, incontro dedicato all’analisi dell’andamento delle compravendite, dei prezzi delle abitazioni e del mercato creditizio.

Sono intervenuti Bernardo Bianchessi, presidente di Anama, Cristina Perego del Gruppo Tecnocasa e Jessica Calà Lesina, consulente senior Kiron Partner Spa, che ha illustrato i dati relativi ai mutui e all’accesso al credito.

IN AUMENTO LE COMPRAVEDITE RESIDENZIALI

Il dato che ha maggiormente attirato l’attenzione riguarda Varese città, dove nel 2025 le compravendite residenziali sono salite a 1.344 contro le 1.186 del 2024, con una crescita del 13,3%. Un incremento significativo se confrontato con il 2016, quando le transazioni erano 792. Dopo il rallentamento del 2020, il mercato ha ripreso rapidamente quota, arrivando a 1.193 compravendite nel 2021, 1.240 nel 2022 e 1.199 nel 2023. «La città di Varese è attrattiva. Stanno arrivando investitori e le famiglie continuano a investire sul territorio», ha spiegato Bernardo Bianchessi. Secondo il presidente di ANAMA, a incidere positivamente sono stati anche i cambiamenti avvenuti dopo il Covid e l’interesse crescente per il mercato delle locazioni.

VENDITE VELOCI

Altro elemento evidenziato riguarda la velocità delle vendite. I tempi medi di compravendita in città sono scesi dai 130 giorni del 2024 ai 94 giorni del 2025. Nel 2019 servivano invece 178 giorni per concludere una vendita. A livello nazionale, nelle grandi città, il tempo medio si attesta oggi a 108 giorni.

«Gli immobili che si presentano bene, subito abitabili e con una buona classificazione energetica vengono assorbiti rapidamente dal mercato» ha sottolineato Bianchessi. Proprio il tema energetico rappresenta uno dei punti centrali dell’analisi. Secondo quanto illustrato durante l’incontro, gran parte del patrimonio immobiliare varesino è composto da abitazioni degli anni Sessanta e Settanta, spesso in classe energetica bassa. «L’usato soffre soprattutto quando presenta costi condominiali elevati e prestazioni energetiche scarse», ha spiegato il presidente di Anama. «Il nuovo e gli immobili riqualificati invece stanno crescendo di valore».

TRILOCALE MON AMOUR

L’analisi delle tipologie acquistate nel 2025 mostra come il trilocale rappresenti la scelta principale dei compratori, con il 38,5% delle transazioni. Seguono le soluzioni indipendenti e semindipendenti al 17,9%, monolocali e bilocali entrambi al 15,4%, quattro locali al 10,3% e abitazioni con cinque locali o più al 2,6%. «Quasi il 40% di chi compra casa a Varese sceglie un tre locali. È il segnale di un territorio economicamente solido», ha osservato Bianchessi, evidenziando come rispetto ad altre città lombarde il mercato varesino consenta ancora l’acquisto di metrature più ampie a prezzi accessibili.

LOCAZIONI IN CRESCITA

Molto dinamico anche il comparto delle locazioni. I canoni dei bilocali a Varese hanno registrato una crescita costante dal 2020 al secondo semestre 2025, arrivando a un indice di 114,9. In Lombardia Varese si colloca tra le province con gli aumenti più significativi: +5,3% per i monolocali, +4% per i bilocali e +3,4% per i trilocali.

La domanda continua a superare nettamente l’offerta. «Varese è estremamente attrattiva per le locazioni e gli investimenti immobiliari garantiscono oggi rendimenti interessanti» conclude Bianchessi.