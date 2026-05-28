Cascina Monluè candidata a “I luoghi del cuore” del Fai 2026

C’è anche Cascina Monluè tra i candidati dell’edizione 2026 de “I Luoghi del Cuore”, il censimento nazionale promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per valorizzare e sostenere i luoghi storici più amati dagli italiani.

Storico borgo rurale alle porte di Milano, Cascina Monluè rappresenta per molti cittadini un luogo simbolico, legato non solo alla storia del territorio ma anche alla memoria collettiva di intere generazioni. Oggi il complesso è al centro di un importante progetto di recupero che punta a trasformarlo nuovamente in uno spazio di comunità, inclusione e partecipazione sociale.

Il censimento del FAI, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, mette a disposizione per il 2026 un fondo complessivo di 600 mila euro destinato agli interventi di restauro e valorizzazione dei luoghi più votati. Dal 2003 il programma ha già sostenuto 180 progetti di recupero in tutta Italia.

Le votazioni resteranno aperte dal 12 maggio al 15 dicembre 2026 attraverso il sito ufficiale del FAI.

Fondata nel 1267 dall’Ordine degli Umiliati di Santa Maria di Brera, Cascina Monluè è uno dei più significativi esempi ancora esistenti di borgo agricolo medievale lombardo. Gli edifici religiosi e rurali si sviluppano attorno a una corte chiusa immersa nel paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano.

Nel corso dei secoli il complesso ha attraversato diverse trasformazioni, passando anche sotto il controllo del Pio Albergo Trivulzio. Dopo anni di progressivo spopolamento nel secondo dopoguerra, tra gli anni Novanta e Duemila Monluè è tornata a vivere grazie a concerti, festival ed eventi culturali che l’hanno resa un punto di riferimento per la vita cittadina.

Ora la cascina si prepara a una nuova fase attraverso il progetto “La Corte del Bene Comune”, promosso da Impresa Sociale Cascina Monluè insieme a diverse realtà del territorio, tra cui Consorzio Farsi Prossimo, Cooperativa Farsi Prossimo, Associazione La Nostra Comunità, Cooperativa Sociale Lo Specchio, Spazio Aperto Servizi e Cooperativa Sociale Dolfin.

L’intervento prevede non soltanto il recupero architettonico e artistico del complesso — inclusi gli affreschi storici — ma anche la creazione di nuovi spazi dedicati all’accoglienza e all’inclusione sociale.

All’interno della cascina sorgeranno appartamenti destinati a famiglie e persone in temporanea fragilità, accompagnate in percorsi di autonomia abitativa e personale. Previsti anche una comunità per minori, soluzioni di co-housing per persone con disabilità e giovani stranieri neo maggiorenni, oltre a servizi dedicati alle famiglie e ai bambini.

Il progetto comprende inoltre attività culturali, laboratori, mostre, eventi pubblici e uno spazio di ristorazione con percorsi di inserimento lavorativo per persone vulnerabili.

L’obiettivo è restituire alla città un luogo vivo e aperto, capace di coniugare la tutela del patrimonio storico con nuove forme di welfare e partecipazione comunitaria.