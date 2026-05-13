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Case popolari a Varese, aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi pubblici

Domande online fino al 22 giugno 2026 per gli alloggi disponibili nel Distretto di Varese. Possono partecipare cittadini con Isee fino a 16mila euro residenti o lavoratori nell’ambito distrettuale. Previsti punti di assistenza gratuita per la compilazione della domanda

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È online l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative pubbliche disponibili nell’ambito del Distretto di Varese, di cui il Comune di Varese è capofila.

Il bando sarà disponibile fino al 22 giugno 2026 e si potrà presentare domanda esclusivamente online accedendo alla piattaforma informatica regionale a questo link

L’avviso per l’assegnazione di alloggi pubblici si rivolge a cittadini italiani e cittadini di uno stato dell’Unione Europea, stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o almeno biennale, e che esercitino regolare attività di lavoro subordinata o autonoma. È necessario, inoltre possedere la residenza anagrafica o svolgere attività lavorativa nell’Ambito Distrettuale Sociale di Varese al momento della presentazione della domanda; non essere proprietari di altri immobili adeguati alle esigenze della famiglia nel territorio italiano o all’estero, verificabile mediante documentazione adeguata; possedere l’ISEE non superiore a 16.000 euro e valori patrimoniali, mobiliari e immobiliari secondo quanto previsto nell’avviso.

Per la presentazione della domanda si dovrà accedere al sito utilizzando uno dei due seguenti sistemi:
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Qualora si necessiti di aiuto per la compilazione e trasmissione della domanda, è possibile usufruire di postazioni informatiche e supporto gratuito con la presenza di personale presso le seguenti sedi:
SINDACATO INQUILINI CASE E TERRITORIO DEI LAGHI – Sede CISL di via Bernardino Luini n. 5 – Varese – solo con appuntamento telefonando al numero 0332/283654 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 9:00-12:30 e 14:30-18:00.
SAF ACLI VARESE S.r.l. – via Speri della Chiesa n. 7/9 – Varese – solo con appuntamento telefonando al numero 378/3101111 nei seguenti orari: lunedì 9:00 -12:30, giovedì 9:00 – 12:30 e 14.00 – 16.30.

Per ulteriori informazioni e indicazioni sarà possibile contattare:
Ufficio Alloggi del Comune di Varese via S. Giusto n. 6 al numero 0332/255844
Aler Varese – Como_Monza Brianza – Busto Arsizio via Monte Rosa 21 al numero 0332/806911 e selezionare AVVISO PUBBLICO

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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