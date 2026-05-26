Cassani in municipio a Casorate: “La giunta nei tempi corretti”. Marson guida l’opposizione

«Una sfida vinta nettamente con una campagna elettorale intensa e un risultato non così scontato». Così, ancora quasi a caldo, Dimitri Cassani ha commentato la sua vittoria, che lo porta ad essere sindaco di Casorate Sempione per la terza volta.

Un risultato rivendicato già ai seggi come frutto di «concretezza del saper amministrare» ma anche su una squadra rinnovata: in effetti il numero di preferenze personali raccolte è stato significativo e ha dato un di più alla lista di maggioranza.

Le preferenze e gli eletti in consiglio comunale

Guardando alle preferenze, da sottolineare le migliori prestazioni al voto: la più votata in assoluto è Francesca Colombo, nelle file di maggioranza, con 203 preferenze. Anche se nel complesso “Sogniamo Casorate” ha dimostrato meno capacità di mobilitare il voto personale (521 preferenze contro le 1115 di “Rinnovamento e tradizione”), è interessante che il secondo posto per numero di preferenze è proprio della lista di opposizione: Salvatore D’Amora, professore in paese, ha saputo raccogliere 155 consensi personali.

Entrano in consiglio comunale per la lista “Rinnovamento e tradizione – uniti per crescere” (maggioranza) Francesca Colombo, la più votata in assoluto con 203 preferenze, Enrico Mazzetti con 143 voti, il “veterano” Giuseppe Perazzolo con 124, Laura Valsecchi con 113, Tino Celona con 110, Andrea Tomasini con 88, Fausta Battaglia con 71 e Michele Caravati con 66 preferenze.

All’opposizione la lista “Sogniamo Casorate”: risultano eletti Salvatore D’Amora con 155 voti, Anna Cattoretti con 103 e Veronica Cocolo con 77 preferenze. il A loro si aggiunge il candidato sindaco Tiziano Marson, che ha confermato la sua presenza in consiglio, «per rappresentare i casoratesi che ci hanno votato». Già ieri Marson ha ribadito di voler fare opposizione con presenza, non solo in consiglio, ma anche con iniziative in paese.

E la giunta?

Martedì mattina il sindaco è al lavoro in municipio. Solo, per ora, visto che la squadra di assessori va ricostituita dopo il voto: «La giunta la comunicherò dopo la convocazione del consiglio, che deve arrivare entro dieci giorni» dice oggi Cassani.

«So che qualcuno ha già fatto ipotesi, ma la scelta è mia e intendo comunicarla nei tempi più corretti».

Fratelli d’Italia, che è passata da zero a due consiglieri, ha di suo rivendicato – anche oggi – la carica di vicesindaco per Tino Celona, referente locale dei meloniani. Per il resto in consiglio entrano anche la civica Laura Valsecchi e la leghista Fausta Battaglia, nonché il leghista Andrea Tomasini. Potrebbe essere questo l’assetto? Certo, la Lega così avrebbe due membri in giunta, Fratelli d’Italia potrebbe aver qualcosa da ridire, avendo portato più voti di preferenza (anche se relativamente pochi in più). Si vedrà nei prossimi giorni.