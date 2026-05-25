Cassano Magnago accoglie il Masolino Ensemble per la nuova tappa del tour Invictus

Dopo il clamoroso successo ottenuto sabato scorso alla Certosa di Garegnano a Milano, dove il pubblico ha riservato agli artisti dieci minuti di standing ovation, il tour «Invictus» del Masolino Ensemble si appresta a fare tappa a Cassano Magnago. L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio alle ore 21:00 presso la Parrocchia di San Giulio, un momento atteso per confermare la forza di un progetto che sta portando la grande musica classica e corale nelle piazze e nelle chiese del territorio con un linguaggio accessibile e coinvolgente.

Il trionfo milanese e l’energia di “Invictus”

L’esperienza vissuta a Milano ha segnato un punto di svolta per la formazione guidata dal Maestro Matteo Madella. Non si è trattato di semplici applausi di cortesia, ma di un tributo spontaneo che ha trasformato la storica Certosa in una gigantesca cassa armonica. Sul palco oltre cento musicisti, tra componenti dell’orchestra e del coro, hanno dato vita a un programma capace di spaziare dal solenne “Nabucco” di Giuseppe Verdi alla complessità della “Missa in Angustiis” di Haydn, terminando con l’energia trascinante del “Danzón n.2” di Márquez.

Un progetto per rendere la musica classica di tutti

L’obiettivo dichiarato del tour è quello di abbattere le barriere che spesso rendono la musica colta percepita come distante o elitaria. Tappa dopo tappa, partendo da Varese e passando per Malnate fino al sold-out morale di Milano, il Masolino Ensemble ha dimostrato che la qualità artistica può sposarsi perfettamente con la partecipazione popolare. Il nome scelto per il tour, «Invictus», sembra riflettere proprio questa volontà di non arrendersi e di continuare a diffondere bellezza attraverso la collaborazione di un organico imponente.

L’appuntamento alla Parrocchia di San Giulio

Le aspettative per la data di Cassano Magnago sono inevitabilmente alte dopo i consensi raccolti nelle precedenti esibizioni. La cornice della Parrocchia di San Giulio accoglierà l’orchestra e il coro per un evento che promette di replicare l’intensità emotiva che ha caratterizzato finora il percorso dell’ensemble. Il concerto inizierà alle ore 21:00 e vedrà ancora una volta il Maestro Matteo Madella alla direzione, pronto a guidare il gruppo in questa nuova sfida sul territorio varesino.

Una sfida che continua sul territorio

Con la data del 30 maggio, il Masolino Ensemble conferma la sua vocazione itinerante e il legame profondo con la provincia. La forza di questo progetto risiede proprio nella capacità di portare produzioni di alto livello professionale al di fuori dei circuiti teatrali tradizionali, entrando nel cuore delle comunità locali. Dopo Cassano Magnago, il tour proseguirà il suo viaggio, portando con sé l’eco dei trionfi milanesi e la voglia di emozionare un pubblico sempre più vasto e diversificato.