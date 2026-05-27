Cassano Magnago davanti al maxischermo per la pallamano e i soldi che comprano tutto
I principali fatti del giorno e quelli più curiosi in 9 minuti
Anche quest’anno non ci saranno maxischermi senza l’Italia ai mondiali (quanto ci mancano) ma a Cassano Magnago ci sarà quello per la finale del campionato italiano di pallamano con la squadra cassanese che affronterà Sassari in gara due. Parliamo anche di incidenti che coinvolgono ciclisti e di gente che offre 100 euro e poi scappa, delle preoccupazioni per i data center e di molto altro.
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