Varese News

Life

Cassano Magnago davanti al maxischermo per la pallamano e i soldi che comprano tutto

I principali fatti del giorno e quelli più curiosi in 9 minuti

podcast varesenews notizie giornale radio


Anche quest’anno non ci saranno maxischermi senza l’Italia ai mondiali (quanto ci mancano) ma a Cassano Magnago ci sarà quello per la finale del campionato italiano di pallamano con la squadra cassanese che affronterà Sassari in gara due. Parliamo anche di incidenti che coinvolgono ciclisti e di gente che offre 100 euro e poi scappa, delle preoccupazioni per i data center e di molto altro.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.