Cassano Magnago davanti al maxischermo per la pallamano e i soldi che comprano tutto



Anche quest’anno non ci saranno maxischermi senza l’Italia ai mondiali (quanto ci mancano) ma a Cassano Magnago ci sarà quello per la finale del campionato italiano di pallamano con la squadra cassanese che affronterà Sassari in gara due. Parliamo anche di incidenti che coinvolgono ciclisti e di gente che offre 100 euro e poi scappa, delle preoccupazioni per i data center e di molto altro.