Cassano Magnago Handball Club, una storia che merita la Stella d’Oro

C’è una località del Varesotto dove il calcio, il tennis, il basket, la pallavolo e tutti gli altri sport vengono dopo. Prima di tutto, da quelle parti, c’è la pallamano. Siamo – come molti sanno – a Cassano Magnago dove questa disciplina ha trovato terreno fertile ed è cresciuta sia in campo maschile sia in campo femminile, fino a portare i colori amaranto in tutto il Paese.

Una popolarità e un’importanza che, ora, saranno premiate con la massima onorificenza del CONI, la Stella d’Oro al Merito Sportivo che sarà assegnata al Cassano Magnago Handball Club «in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività» come scrive il presidente del Comitato Olimpico, Luciano Buonfiglio. La consegna della Stella avverrà prossimamente, nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del CONI.

«La Stella d’Oro al Merito Sportivo è per noi il riconoscimento più tangibile della tenace volontà dei nostri dirigenti di affermare e far crescere la pallamano nel nostro territorio, tra mille difficoltà e in competizione con i cosiddetti “sport maggiori” che hanno un maggiore riscontro mediatico – scrivono i dirigenti dell’Handball Club – Questa onorificenza ci incoraggia a perseguire con rinnovato impegno i nostri obiettivi di promozione di questo bellissimo sport tra i più giovani, e a rafforzare le nostre ambizioni agonistiche».

La storia del Cassano Magnago HC nasce nel 1974 grazie alle famiglie Petazzi e Tacca e nel 1977-78 approda alla Serie A, chiudendo al secondo posto nell’81 e nell’82. Rifondato nel 1996 da parte di alcuni ex giocatori, il club si è impegnato nella diffusione della pallamano a ogni livello, dagli agonisti ai giovani, fino all’avviamento attraverso i camp e alla partecipazione a tornei anche internazionali. La prima squadra è risalita in Serie A nel 2012-13 e nel 2025 ha vinto la Coppa Italia prima di cedere il titolo sportivo del massimo campionato alla Handball Cassano Magnago, attualmente nella massima categoria.

L’Handball Club ha vinto ben 19 scudetti giovanili in diverse categorie, tra l’under 14 e l’under 20, oltre a ottenere tanti altri podi tricolori. Si è così affermato come uno dei vivai più prolifici d’Italia visto che diversi giocatori cresciuti a Cassano hanno giocato al massimo livello, conquistato titoli e vestito le maglie delle varie nazionali. Il club inoltre continua a organizzare il Memorial Tacca, torneo internazionale di cui si è disputata la 28a edizione consecutiva.