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Cassonetti degli indumenti usati spostati: nuova collocazione nel parcheggio del cimitero di Marchirolo

L'amministrazione comunale ha riposizionato i contenitori in un'area cintata e videosorvegliata. Chi abbandona rifiuti all'esterno rischia la sanzione massima prevista dalla legge

Generico 18 May 2026

Il Comune di Marchirolo ha comunicato lo spostamento dei cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, finora collocati in diverse postazioni sul territorio. I contenitori sono stati trasferiti all’interno dell’area cintata del parcheggio posteriore del cimitero comunale, una soluzione che punta a garantire maggiore ordine, sicurezza e decoro urbano.

La decisione arriva dopo i numerosi problemi registrati nei mesi scorsi, con abbandoni di materiale all’esterno dei cassonetti che hanno generato situazioni di degrado e disagio per i residenti. La nuova collocazione in un’area recintata, con il cancello che verrà chiuso nelle ore serali, intende limitare questi episodi e restituire decoro alla zona.

L’amministrazione ricorda che il conferimento degli indumenti deve avvenire esclusivamente all’interno degli appositi contenitori: qualsiasi forma di abbandono esterno è vietata e potrà essere sanzionata. A rafforzare il messaggio, il Comune segnala che l’area è dotata di videosorveglianza e che le trasgressioni verranno perseguite con l’applicazione della sanzione massima consentita dalla normativa vigente.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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