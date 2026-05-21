Cassonetti degli indumenti usati spostati: nuova collocazione nel parcheggio del cimitero di Marchirolo
L'amministrazione comunale ha riposizionato i contenitori in un'area cintata e videosorvegliata. Chi abbandona rifiuti all'esterno rischia la sanzione massima prevista dalla legge
Il Comune di Marchirolo ha comunicato lo spostamento dei cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, finora collocati in diverse postazioni sul territorio. I contenitori sono stati trasferiti all’interno dell’area cintata del parcheggio posteriore del cimitero comunale, una soluzione che punta a garantire maggiore ordine, sicurezza e decoro urbano.
La decisione arriva dopo i numerosi problemi registrati nei mesi scorsi, con abbandoni di materiale all’esterno dei cassonetti che hanno generato situazioni di degrado e disagio per i residenti. La nuova collocazione in un’area recintata, con il cancello che verrà chiuso nelle ore serali, intende limitare questi episodi e restituire decoro alla zona.
L’amministrazione ricorda che il conferimento degli indumenti deve avvenire esclusivamente all’interno degli appositi contenitori: qualsiasi forma di abbandono esterno è vietata e potrà essere sanzionata. A rafforzare il messaggio, il Comune segnala che l’area è dotata di videosorveglianza e che le trasgressioni verranno perseguite con l’applicazione della sanzione massima consentita dalla normativa vigente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.