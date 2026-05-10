Castellanza, Gavirate e Gallarate ospitano gli spettacoli del P.O.A.P. “CreativArti”: colori, musica e performance degli studenti
Tra gli ospiti della rassegna anche Simona Atzori e Felice Tagliaferri, protagonisti di un incontro dedicato all’arte, alla resilienza e all’espressione creativa
Prosegue la rassegna finale del P.O.A.P. “CreativArti”, il Polo ad orientamento artistico e performativo degli istituti comprensivi della provincia di Varese. Dopo l’evento inaugurale del 7 maggio al Teatro Manzoni di Busto Arsizio, il calendario propone tre nuovi appuntamenti tra teatro, musica, danza e arti visive dedicati al tema del “colore”.
Le prossime date saranno il 13 maggio al Teatro Dante di Castellanza, il 14 maggio all’Auditorium di Gavirate e il 20 maggio al Teatro Condominio di Gallarate, con il patrocinio gratuito dei Comuni ospitanti.
Spettacoli tra musica e teatro
Il 13 maggio saranno protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Castellanza e dell’IC “Dante” di Gallarate con lo spettacolo “CromaticheMenti – parole, suono, canto”. In programma la rappresentazione teatrale “Che Odissea!” degli studenti della scuola “Leonardo da Vinci”, seguita dalle esibizioni dell’Orchestra e del Coro “Majno”.
Il 14 maggio l’attenzione si sposterà a Gavirate con “I colori delle emozioni”, iniziativa che coinvolgerà gli studenti dell’IC “Carducci” di Gavirate e dell’IC “Bertacchi” di Busto Arsizio. La giornata si aprirà con il laboratorio esperienziale “Creta al buio”, guidato dallo scultore non vedente Felice Tagliaferri.
Ospiti Simona Atzori e Felice Tagliaferri
Protagonisti dell’incontro saranno la ballerina e pittrice Simona Atzori e lo stesso Felice Tagliaferri, che dialogheranno con gli studenti a partire dal libro “Cosa ti manca per essere felice”. L’evento culminerà in una performance artistica condivisa accompagnata dalle musiche del “Bellotti Ensemble”.
A chiudere la rassegna sarà il “CreativArti Festival” del 20 maggio al Teatro Condominio di Gallarate. Sul palco la “Bellotti Orchestra” dell’IC “Bertacchi” e lo spettacolo musicale e teatrale “All true colors… Sotto lo stesso cielo” dell’IC “Ponti” di Gallarate.
Una conclusione corale che riassume lo spirito del Polo “CreativArti”, racchiuso nel motto: “Alimenta i tuoi talenti”.
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