Castelletto Ticino celebra due importanti anniversari di sacerdozio: festa per don Alberto e don Saverio

La Comunità Parrocchiale di Castelletto Ticino si prepara a vivere due anniversari di Sacerdozio significativi

Il prossimo mese di giugno don Alberto Brentegani ricorderà i suoi primi 60 anni di ordinazione sacerdotale, mentre don Saverio Strigaro 55 anni di ordinazione sacerdotale.

Don Alberto è arrivato a Castelletto Sopra Ticino nel 2018 attualmente è vicario parrocchiale. Mentre don Saverio Strigaro è un sacerdote nativo di Castelletto Sopra Ticino.

La Comunità Parrocchiale celebrerà questi due importanti anniversari con diversi momenti di preghiera e non solo.

Venerdì 12 giugno alle ore 21.00 Vespri Solenni e inizio dell’Adorazione Eucaristica per le Vocazioni al Sacerdozio; Sabato 13 giugno Chiesa Cuore Immacolato di Maria: Ore 16.15 Inizio della Recita del Rosario (Intero); Ore 17.30 Benedizione Eucaristica; Ore 18.00 Santa Messa Solenne di Ringraziamento Presieduta da don Alberto e Concelebrata da don Saverio.

Al termine rinfresco per tutti nel parco della Chiesa e possibilità di cenare insieme all’Oratorio San Carlo. Per la cena spagnola occorrerà prenotarsi chiamando Naomi al numero di telefono: 3453042422