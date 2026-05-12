“Catalano come Ponzio Pilato”: la Lega attacca l’assessore sulla sicurezza a Varese
Duro affondo del Carroccio contro l'assessore alla Sicurezza dopo le dichiarazioni rilasciate alla nostra testata sulla gestione dell'ordine pubblico in città
La gestione della sicurezza urbana accende nuovamente lo scontro politico a Varese. Il segretario cittadino della Lega, Marco Bordonaro, contesta duramente l’assessore alla Polizia Locale Raffaele Catalano all’indomani delle sue dichiarazioni a Varesenews, accusandolo di un atteggiamento rinunciatario di fronte alle criticità del territorio.
«Francamente non comprendiamo questo atteggiamento pilatesco del ‘lavarsene le mani’ – dichiara Bordonaro –. Scaricare continuamente colpe e responsabilità su Polizia di Stato e Carabinieri ha stufato molti cittadini, stanchi di subire questo continuo tentativo di lavaggio del cervello. Inoltre, finisce solo per fare felici sbandati e delinquenti».
La polemica sulla “visione della Polizia Locale” e la movida
Secondo il Carroccio, l’esponente della giunta Galimberti sminuirebbe il ruolo strategico del comando di via Sannio, relegandolo a compiti marginali: «Catalano si rifugia dietro una visione statalista e borbonica della Polizia Locale: la vorrebbe con il caschetto bianco sulla pedana a dirigere il traffico, impegnata soltanto a multare le auto o nei “controlli antimovida”. Immaginano Varese come una città-dormitorio e non come un centro universitario vivace, fatto di eventi, giovani, commercio e cultura. La realtà è diversa: oggi la Polizia Locale fa la vera differenza contro microcriminalità e degrado, specie nei capoluoghi con tre stazioni ferroviarie che vivono criticità quotidiane. Il peggioramento è netto e sotto gli occhi di tutti, in particolare nell’area delle stazioni, nei quartieri e sul fronte dei furti nei negozi e nelle abitazioni. Persino gli storici elettori di centrosinistra lo ammettono, mentre i comitati di controllo di vicinato denunciano di essere ignorati dal Comune».
I dati sui Daspo e la carenza di organico
La Lega evidenzia una contraddizione nei numeri presentati nelle scorse ore da Palazzo Estense, interpretandoli come la prova di un contesto urbano in via di deterioramento: «Nel 2024 sono stati emessi 29 Daspo urbani, saliti a 47 l’anno successivo. Per l’opposizione questo incremento dimostra che l’emergenza è reale e che l’attività della Polizia Locale è già centrale sul fronte della sicurezza. Catalano lamenta gli organici insufficienti delle forze dell’ordine statali, ma pensi a quelli del suo Comune. Servono urgentemente almeno venti agenti in più per sostituire i pensionamenti e attivare il ‘vigile di quartiere’, una figura necessaria per non far sentire abbandonati i residenti».
Strumenti bocciati e la proposta dell’unità cinofila
Il Carroccio solleva infine il tema delle dotazioni in uso al personale e del contrasto allo spaccio di stupefacenti, citando l’ultimo episodio di cronaca avvenuto in via Como: «I nostri emendamenti per dotare gli agenti di Taser e BolaWrap sono stati ripetutamente bocciati per motivi ideologici. La sinistra vuole polizie locali disarmate. In tutta Italia i comandi svolgono operazioni antidroga anche nelle scuole: la vicina Gallarate dispone già di un cane antidroga e Regione Lombardia finanzia questi mezzi. A Varese servirebbero ben due cani antidroga, da impiegare in città e nei Comuni limitrofi».
La chiosa del segretario leghista guarda già alle scadenze amministrative: «Dopo anni disastrosi, questa amministrazione ha pochissime risposte da dare. Il vero cambio di passo arriverà solo dopo le prossime elezioni».
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