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Cavalla denutrita e lasciata senza cure, la Forestale interviene a Castelveccana ed è costretta ad abbatterla: denunciata la proprietaria

L’animale trovato dai militari in gravissime condizioni nel paese che si affaccia sul lago Maggiore. Inutile l’intervento dei veterinari: è stata praticata l’eutanasia per fermarne le sofferenze

carabinieri forestali

Una cavalla ridotta in condizioni disperate, debilitata dalla denutrizione e dalla disidratazione, lasciata senza cure adeguate in un’area agricola degradata e priva di ripari. Per questo una donna è stata denunciata dai carabinieri Forestali del Nucleo di Laveno Mombello con l’accusa di maltrattamento di animali aggravato dalla morte.

L’intervento è scattato a Castelveccana dopo la segnalazione di un cittadino. Sul posto sono arrivati i militari forestali insieme ai veterinari di Ats Insubria per verificare le condizioni dell’animale. La scena che si sono trovati davanti è apparsa subito grave: la cavalla era confinata in un’area piena di materiali di scarto potenzialmente pericolosi, senza strutture idonee a proteggerla dalle intemperie.

Secondo quanto accertato durante il controllo, l’animale presentava un forte stato di deperimento fisico e un’estesa lesione infetta al garrese mai curata con adeguata assistenza veterinaria specialistica. La ferita sarebbe stata trattata autonomamente dalla proprietaria con semplici farmaci da banco, senza alcun intervento terapeutico specifico.

Nonostante le cure d’urgenza prestate immediatamente dai veterinari intervenuti sul posto, il quadro clinico è risultato ormai compromesso. I sanitari hanno quindi deciso di praticare l’eutanasia per evitare ulteriori sofferenze all’animale.

Al termine degli accertamenti la proprietaria è stata denunciata all’autorità giudiziaria. Per il reato contestato la legge prevede pene fino a tre anni di reclusione.

I carabinieri Forestali ricordano che il maltrattamento animale non riguarda soltanto violenze dirette, ma anche comportamenti omissivi: la mancanza di cure, l’abbandono e la detenzione in condizioni incompatibili con il benessere dell’animale possono costituire reato quando compromettono la salute psicofisica dell’animale stesso.

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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