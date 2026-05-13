Varese News

Varese Laghi

“C’è del mercurio nella vostra acqua”. La truffa segnalata a Morazzone

A mettere in guardia è Lereti - gestore della rete idrica - che sta ricevendo chiamate da cittadini di Morazzone e mette in guardia dai falsi addetti

acqua potabile - acqua del rubinetto

«C’è del mercurio nella vostra acqua»: ovviamente è una truffa.
A mettere in guardia è Lereti – gestore della rete idrica – che sta ricevendo segnalazioni da cittadini di Morazzone: ignoti, qualificandosi come operatori della rete idrica, chiedono di accedere alle abitazioni private per verificare la presenza di mercurio
nell’acqua.

Si tratta appunto di un tentativo di raggiro e in ogni caso non sono in corso attività porta a porta né di nostri operatori né di ditte esterne che collaborano con la nostra società.

Lereti invita i cittadini alla massima attenzione.

La società è a disposizione degli utenti: per fugare ogni dubbio si può fare
riferimento agli uffici dell’azienda, chiamando lo 0332.290319 o lo
0332.290305, dalle 8 a mezzogiorno e dalle 13 alle 17.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.