“C’è del mercurio nella vostra acqua”. La truffa segnalata a Morazzone
A mettere in guardia è Lereti - gestore della rete idrica - che sta ricevendo chiamate da cittadini di Morazzone e mette in guardia dai falsi addetti
«C’è del mercurio nella vostra acqua»: ovviamente è una truffa.
A mettere in guardia è Lereti – gestore della rete idrica – che sta ricevendo segnalazioni da cittadini di Morazzone: ignoti, qualificandosi come operatori della rete idrica, chiedono di accedere alle abitazioni private per verificare la presenza di mercurio
nell’acqua.
Si tratta appunto di un tentativo di raggiro e in ogni caso non sono in corso attività porta a porta né di nostri operatori né di ditte esterne che collaborano con la nostra società.
Lereti invita i cittadini alla massima attenzione.
La società è a disposizione degli utenti: per fugare ogni dubbio si può fare
riferimento agli uffici dell’azienda, chiamando lo 0332.290319 o lo
0332.290305, dalle 8 a mezzogiorno e dalle 13 alle 17.
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