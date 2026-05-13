“C’è del mercurio nella vostra acqua”. La truffa segnalata a Morazzone

«C’è del mercurio nella vostra acqua»: ovviamente è una truffa.

A mettere in guardia è Lereti – gestore della rete idrica – che sta ricevendo segnalazioni da cittadini di Morazzone: ignoti, qualificandosi come operatori della rete idrica, chiedono di accedere alle abitazioni private per verificare la presenza di mercurio

nell’acqua.

Si tratta appunto di un tentativo di raggiro e in ogni caso non sono in corso attività porta a porta né di nostri operatori né di ditte esterne che collaborano con la nostra società.

Lereti invita i cittadini alla massima attenzione.

La società è a disposizione degli utenti: per fugare ogni dubbio si può fare

riferimento agli uffici dell’azienda, chiamando lo 0332.290319 o lo

0332.290305, dalle 8 a mezzogiorno e dalle 13 alle 17.