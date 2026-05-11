Celiachia a Tradate, un incontro per affrontare diagnosi e quotidianità senza sentirsi soli

Nasce da un’esperienza personale l’incontro “Celiachia: tra informazione e quotidianità”, in programma sabato 23 maggio alle ore 15 alla Biblioteca Frera di Tradate. Un appuntamento gratuito pensato per chi convive con la celiachia, per chi ha appena ricevuto una diagnosi, per le persone sensibili al glutine e per tutti coloro che desiderano approfondire il tema della nutrizione e delle contaminazioni alimentari.

«Convivo con la celiachia ogni giorno – racconta Daniela Tedesco, promotrice dell’iniziativa e titolare del punto vendita “Senza glutine con gusto” – e so bene che non si tratta di una semplice tendenza alimentare, ma di una condizione che cambia radicalmente il quotidiano, le relazioni e il rapporto con il cibo».

Un percorso fatto di difficoltà ma anche di consapevolezza: «Ho vissuto sulla mia pelle il momento della diagnosi, lo smarrimento iniziale e la fatica di ricostruire una normalità alimentare. In questi anni ho imparato che la conoscenza può trasformare le difficoltà in una gestione serena e sicura».

Durante l’incontro verranno affrontati sia gli aspetti medici sia quelli sociali legati alla celiachia grazie alla presenza di due ospiti che offriranno punti di vista complementari. La dottoressa Rosanna Laporta, medico pediatra gastroenterologa, approfondirà il tema della diagnosi e dell’importanza del follow up scientifico, mentre Simonetta Mastromauro, Celiac Advocate e autrice del libro “Celiachia dalla A alla Z”, guiderà il pubblico in una riflessione sulla vita quotidiana senza glutine, tra consapevolezza e inclusione.

«Conosco quella sensazione di sentirsi diversi a tavola – prosegue Tedesco – so cosa significa interrogare un cameriere come se fosse un sospettato o rinunciare a una cena tra amici per paura delle contaminazioni. Per noi celiaci anche un piccolo pezzo di pane non è un capriccio, ma un rischio per la salute». L’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di creare uno spazio di confronto e supporto: “Penso che chi riceve oggi una diagnosi non debba sentirsi smarrito come mi sono sentita io anni fa. Vivere senza glutine insieme è più semplice”.

L’incontro si terrà nella sala della Biblioteca Frera di Tradate, in via Zara 37.